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Рецепт дня: красная рыба со сливочной начинкой

Рецепт дня: красная рыба со сливочной начинкой
07:25 Сегодня Телеграф Фото: cpykami.ru

Новогодний стол во всех семьях разный, однако, некоторые блюда встречаются намного чаще других - например, всеми любимый салат оливье.

Если вы считаете, что новогодний стол пора немного разнообразить и вкусно дополнить, предлагаем вам интересное и нетривиальное горячее блюдо - аппетитную красную рыбку со сливочной начинкой и чесночным маслом. Это обещает быть чем-то очень вкусным!

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 стейка красной рыбы (семги, лосося, форели);

200 гр сливочного сыра (например, филадельфия);

100 гр шпината;

70 гр твердого сыра, натертого;

3-4 зубчика чеснока;

соль, перец, масло сливочное и оливковое.

Приступаем к приготовлению:

1. Порционные кусочки красной рыбы следует посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом.

2. В отдельной миске смешать все ингредиенты для начинки: сливочный сыр, мелко порезанный шпинат, тертый сыр, чеснок, немного посолить и поперчить.

3. В рыбе сделать надрезы сбоку, но не до конца, чтобы получилось углубление.

4. Поместить в каждый кусочек красной рыбы начинку.

5. Далее есть два варианта приготовления: отправить в духовку до готовности или пожарить на сковороде до корочки. Если вы выбрали второй вариант, то дополнительно можно сделать очень вкусную чесночно-лимонную подливку. На сковородку, на которой пожарили рыбу, добавляем кусочек сливочного масла, пару столовых ложек лимонного сока и 1-2 давленных зубчиков чеснока, все смешиваем и слегка ужариваем. Получившейся смесью поливаем рыбку. Можно подавать к столу!

Приятного аппетита!

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Рецепт, Рыба, Соус, Приготовление, Красная рыба, сливочная начинка, подлива.
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