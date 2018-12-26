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Рецепт дня: Свинина "под шубой"

Рецепт дня: Свинина &quot;под шубой&quot;
07:53 Сегодня Телеграф receptishi.ru Фото: kopilka-kulinara.ru

Свинина под шубой из картошки, запеченная с сыром и помидорами в соусе из майонеза.

Свинина под "шубой" в духовке с нежным мясом и хрустящей, румяной корочкой на редкость вкусная и простая в приготовлении еда. Для этого кулинарного рецепта нужно совсем немного времени, в чем конечно его преимущество.

Ингредиенты

  • 500 г мякоти свинины,
  • 1 луковица,
  • 2 шт. картофеля,
  • 2 помидора,
  • 100 г твердого сыра,
  • соль и черный молотый перец по вкусу,
  • майонез,
  • масло растительное.

Приготовление

Мякоть свинины режем кусочками, как на отбивные. Хорошо отбиваем, солим, перчим. Укладываем мясо в один слой на глубокий противень, смазанный растительным маслом.

Сверху укладываем слой лука, нарезанного полукольцами. Добавляем чеснок выдавленный через чесночницу (по желанию).

Картофель чистим и трем на крупной терке. Картошку натираем непосредственно на само блюдо, а не заранее, а то она начинает со временем темнеть.

Укладываем ровным слоем на лук натертый на крупной терке картофель слоем 2 см. Солим, перчим.

Помидоры режем на кольца и укладываем поверх картофеля. Немного перчим и солим.

Слой помидоров хорошо смазываем майонезом и посыпаем натертым на терке твердым сыром.

Запекаем в нагретой до 180°С духовке 50-55 минут, до готовности картофеля. Если сырная корочка начинает румяниться, а картофель еще не готов, нужно накрыть форму фольгой, чтобы картофель дошел до готовности, а запеканка не пересохла. Если в процессе запекания мясо даст недостаточно сока, то можно подлить в противень немного воды.

Свинину "под шубой" хорошо готовить в стеклянной форме и в ней и подать на стол. К этому блюду очень хорошо подходят легкие, оттеняющие его вкус салаты и свежие овощи.

Приятного аппетита!

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