Рецепт дня: сладкие булочки в виде свинок на Новый год 2019

Год Желтой Земляной Свиньи наступит совсем скоро. Если вы хотите порадовать детей в новогоднюю ночь, приготовьте им сладкие булочки в виде поросят.
Сладкие булочки в виде свинок
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Растопить нарезанное сливочное масло в молоке.
Смешать муку с дрожжами, сахаром и солью. Добавить теплое молоко с маслом и взбитое вилкой яйцо.
Замесить мягкое тесто и дать ему подняться в тепле в течение часа.
Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 5 мм, вырезать 10 кружочков.
Сделать сверху надрез ножом и завернуть края внутрь круга, образовывая "ушки". "Пятачок" для булочки-свинки вырезать с помощью рюмки.
Выложить на заготовки немного джема, сверху накрыть "пятачком" из теста. Из изюма сделать "глазки" булочки-свинки
Готовые булочки смазать яйцом, чуть взбитым вилкой, и поставить в разогретую до 200 С духовку.
Выпекать булочки около 15-20 минут. Перед подачей остудить.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!