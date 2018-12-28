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Рецепт дня: сладкие булочки в виде свинок на Новый год 2019

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Рецепт дня: сладкие булочки в виде свинок на Новый год 2019
07:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По китайскому календарю, свинья - символ 2019 года .

Год Желтой Земляной Свиньи наступит совсем скоро. Если вы хотите порадовать детей в новогоднюю ночь, приготовьте им сладкие булочки в виде поросят.

Сладкие булочки в виде свинок

Ингредиенты:

  • 80 г сливочного масла
  • 15 г сухих активных дрожжей
  • 50 г абрикосового джема
  • 100 г сахара
  • 250 мл молока
  • 500 г муки
  • 20 г изюма
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Растопить нарезанное сливочное масло в молоке.

Смешать муку с дрожжами, сахаром и солью. Добавить теплое молоко с маслом и взбитое вилкой яйцо.

Замесить мягкое тесто и дать ему подняться в тепле в течение часа.

Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 5 мм, вырезать 10 кружочков.

Сделать сверху надрез ножом и завернуть края внутрь круга, образовывая "ушки". "Пятачок" для булочки-свинки вырезать с помощью рюмки.

Выложить на заготовки немного джема, сверху накрыть "пятачком" из теста. Из изюма сделать "глазки" булочки-свинки

Готовые булочки смазать яйцом, чуть взбитым вилкой, и поставить в разогретую до 200 С духовку.

Выпекать булочки около 15-20 минут. Перед подачей остудить.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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