Рецепт дня: сладкие булочки в виде свинок на Новый год 2019

По китайскому календарю, свинья - символ 2019 года .

Год Желтой Земляной Свиньи наступит совсем скоро. Если вы хотите порадовать детей в новогоднюю ночь, приготовьте им сладкие булочки в виде поросят.

Сладкие булочки в виде свинок

Ингредиенты:

80 г сливочного масла

15 г сухих активных дрожжей

50 г абрикосового джема

100 г сахара

250 мл молока

500 г муки

20 г изюма

1 яйцо

0,5 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Растопить нарезанное сливочное масло в молоке.

Смешать муку с дрожжами, сахаром и солью. Добавить теплое молоко с маслом и взбитое вилкой яйцо.

Замесить мягкое тесто и дать ему подняться в тепле в течение часа.

Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 5 мм, вырезать 10 кружочков.

Сделать сверху надрез ножом и завернуть края внутрь круга, образовывая "ушки". "Пятачок" для булочки-свинки вырезать с помощью рюмки.

Выложить на заготовки немного джема, сверху накрыть "пятачком" из теста. Из изюма сделать "глазки" булочки-свинки

Готовые булочки смазать яйцом, чуть взбитым вилкой, и поставить в разогретую до 200 С духовку.

Выпекать булочки около 15-20 минут. Перед подачей остудить.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!