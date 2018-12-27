Меню на новый год: рецепты салатов для новогоднего стола

Выбирая салаты на Новый год, не стоит забывать о старых проверенные рецепты, ведь так вы получите гарантированно вкусные блюда.

Новый 2019 год уже на пороге. Многие начинают всерьез думать над наполнением новогоднего стола. Вкусные салаты - главное украшение стола на Новый год 2019. Их рецепты не требуют много времени, а главное - экономят бюджет. Выбирая салаты на Новый год, не стоит забывать о старых проверенные рецепты, ведь так вы получите гарантированно вкусные блюда.

Оливье "Хрюша"

Оливье самый ожидаемый для многих салат на новогоднем столе. Пусть он будет в праздничном исполнении.

Ингредиенты:

Вареная колбаса 200 г

Консервированный зеленый горошек 100 г

Огурцы соленые 2 шт

Картофель 2 шт

Морковь 2-3 шт

Яйца 2-3 шт

Майонез 3 ст. л.

Соль по вкусу

Зелень по вкусу

Приготовление:

Овощи и яйца отварить, остудить и очистить. В миску нарезать кубиками морковь, картофель и яйца. Добавить кубиками нарезанную колбасу и соленые огурцы. Добавить консервированный горошек. Заправить любимым майонезом и посолить по вкусу.

Выложить салат в салатницу вытянутой горкой. "Пригладить" обычной столовой ложкой. Сделать из колбасы и оливок свиную мордочку. Украсить по бокам зеленью.

Салат "Козел в огороде"

Если не брать во внимание рецепты традиционных новогодних салатов, о которых мы уже рассказывали, то можно найти много любопытных вариантов. Среди таких - салат "Козёл в огороде" - самый простой и доступных. Его ингридиентами может стать любой продукт, который, скажем, завалялся у вас в холодильнике. Приведем пример самого распространенного рецепта:

Удачное сочетания яиц, сыра и курицы отлично дополняет сладкая кукуруза и сочная морковь. Не верите? А вы попробуйте! Из свежей зелени идеально подходит зеленый лук.

Ингридиенты:

Куриное филе — 300 г

Сыр твёрдый — 200 г

Кукуруза консервированная — 1 банка

Морковь — 200 г

Яйца — 3 шт

Лук зелёный — небольшй пучок

Майонез — сколько нужно

Масло растительное — для жарки

Рецепт приготовления:

Куриную грудку порезать и пожарить до полной готовности (можно слегка потушить под крышкой на медленном огне, если хотите, чтобы на была помягче). Сыр порубить маленькими кубиками, морковь натереть на мелкой терке.

Яйца сварить вкрутую. Порубить яйца и зелень. Откинуть кукурузу на сито. Выложить все продукты по кругу на большое сервировочное блюдо, подавать майонез в пиале.

Салат с тунцом и овощами

Тунец полезный продукт, который можно найти в магазине в любое время года.

Ингредиенты:

тунец, консервированный в собственном соку, –180 г;

айсберг – 100 г; оливки – 50 г;

яйца – 3 шт.;

огурцы – 2 шт.;

помидоры черри – 5 шт.;

лук – 1 шт.;

масло оливковое – 3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Огурцы моем. Режем крупными кубиками. Черри разрезаем вдоль на 2 части. Лук режем полукольцами. Яйца варим. Чистим. Каждое разрезаем на 4 части. Тунец делим на кусочки. Объединяем все ингредиенты, в том числе и оливки.

Солим, перчим. Заправляем оливковым маслом. Перемешиваем. Выкладываем в салатник, который предварительно нужно застелить листьями айсберга. Готово!

Новогодний салат из курицы с гранатовыми зернами

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

гранатовые зерна – для украшения

Рецепт приготовления:

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.

Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.

Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.

Выложить все ингредиенты слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.

Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

Салат "Маска"

Ингредиенты:

картофель, сваренный до готовности, среднего размера – 2 шт.;

морковь вареная – 2 шт.;

яйца куриные вареные – 2 шт.;

куриное филе отварное – 300 г;

петрушка/укроп/ зеленый лук (по отдельности или микс) – полпучка;

майонез – 3 ст. л.;

клюква/калина/брусника – 3 ст. л.;

соль, перец.

Приготовление:

Зелень моем. Обсушиваем. Рубим. Картофель, очищенный от кожуры, режем кубиками. Курицу измельчаем так же, как картофель. Морковь и белки яиц по отдельности натираем на средней терке.

Желток разминаем вилкой. На большую плоскую тарелку ставим две рюмки одинакового диаметра. Вокруг рюмочек в форме новогодней маски выкладываем, слегка утрамбовывая подготовленные ингредиенты в следующем порядке – картофель, майонезная сеточка, зелень, майонез, курица, соль, перец, соус, белок.

Покрываем морковью, декорируем желтками и ягодами (если нет тех, что перечислены в списке ингредиентов, то можно использовать зерна граната/консервированный горошек или кукурузу), проявив фантазию или воспользовавшись примером, предложенным на фото новогоднего салата 2019. Извлекаем рюмочки. Отправляем в холодильник для пропитки....