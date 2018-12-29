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Рецепт дня: испанский суп-пюре гаспачо

Рецепт дня: испанский суп-пюре гаспачо
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Испанский суп гаспачо готовится из помидоров и болгарского перца, подается с огурцом и луком.

Яркий, пряный холодный суп гаспачо мог появиться только в солнечной Испании, жители которой отличаются темпераментным характером и любовью к жизни. Приготовьте этот легкий средиземноморский суп для всей семьи! Он может стать вашим фирменным блюдом.

Ингредиенты:

  • Помидоры свежие (резаные кусками) - 650 г

  • Лук репчатый (рубленый) - 1 стакан (по желанию)

  • Огурец свежий (чищеный и резаный кубиками) - 1 стакан

  • Масло оливковое экстра класса - 0,5 стакана

  • Багет (нарезанный ломтиками и подсушенный в течение ночи) - 1 шт.

  • Перец болгарский зеленый (рубленый) - 1 шт.

  • Чеснок (резаный полосками) - 2 шт.

  • Уксус красный винный - 2 ст. л.

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. В чашу кухонного процессора сложить чеснок, болгарский перец, помидоры, хлеб, налить уксус и насыпать 2 чайные ложки соли. Пульсировать до однородного состояния.

2. Протереть томатное пюре через сито, жмых удалить. В пюре добавить 1/4-1/2 стакана воды (по вашему усмотрению), а можно вовсе не добавлять воду. Накрыть суп-пюре гаспачо и поместить в холодильник для охлаждения или подавать сразу же, но с кубиками льда.

3. Налить суп-пюре гаспачо в порционные тарелки, сверху выложить огурец и лук (по желанию), посыпать черным молотым перцем.

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