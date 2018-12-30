Рецепт дня: мандариновое мороженое на Новый год 2019

Более легкий рецепт приготовления мороженого в домашних условиях найти сложно.

Это ароматное, привлекательное внешне мороженое не содержит каких-либо консервантов. Пусть сегодня оно будет мандариновым. В принципе наполнители могут быть какими угодно: банан, киви, вишня, слива, шоколад, манго, фруктовый или ягодный миксы - лишь некоторые из вариантов. Попробовав такое мороженное всего один раз, вы не сможете остановиться и будете экспериментировать со вкусами бесконечно.

Для приготовления понадобится:

8 мандаринов (ориентировочный вес 250 г);

400 мл сметаны (жирность 20%);

1 банка сгущенного молока.

Приготовление:

1. Очистить мандарины, при необходимости извлечь косточки, а затем измельчить при помощи блендера.

2. По желанию протереть получившуюся массу через сито, чтобы избавиться от пленочек.

3. Соединяем все ингредиенты и взбиваем в блендере. Переливаем получившуюся массу в контейнер, герметично закрываем и отправляем в морозилку.

4. Для того чтобы насытить мороженое кислородом и избежать образования кристалликов льда, на начальном этапе перемешиваем массу раз в 1-2 часа. После полного застывания перемешивание можно прекратить.

5. Перед подачей к столу делим мороженое на порции. По желанию поливаем сиропом, добавляем орехи, сливки, шоколадную стружку. Для сиропа достаточно смешать свежевыжатый мандариновый сок с сахаром и немного нагреть, чтобы сахар полностью растворился.

Приятного аппетита!