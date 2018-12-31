Рецепт дня: вкусное оливье на Новый год 2019

Рецепт оливье — это лучшее, что может быть у нас перед подготовкой к большим застольям.

Простое и очень доступное блюдо оливье с самого детства ассоциируется с атмосферой праздника, которая наполняет тебя радостью. Самое сложное в этом салате, это, пожалуй, накрошить красивыми кубиками все ингредиенты. А результат все равно заставляет нас уплетать оливье за обе щеки, протягивая руку за добавкой.

Салат оливье получил свое название в честь шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 1960-х годов ресторан парижской кухни "Эрмитаж" — именно этот человек и придумал популярное блюдо.

Говорят, что в первоначальном варианте оливье среди ингредиентов был телячий язык, икра и даже отварные раки. Но со временем их заменили на более «народные» продукты, оставив в рецепте яйца и огурцы.

Классический салат оливье

Что нам понадобится:

6 вареных картошек

4-6 яиц

4 соленых огурца

2 вареных морковки

500 г вареной колбасы

1 банка зеленого горошка

1 упаковка майонеза

зелень

Классический салат оливье: как готовить

1. Заранее отварить картошку, яйца, морковку. Остудить их, почистить и нарезать кубиками. Также нарезать колбасу и огурцы. Все это переложить в большую посудину.

2. К нарезанным ингредиентам добавить горошек, слив воду в банке.

3. По желанию посолить, но не сильно — в салате уже есть соленые огурцы и колбаса. Добавить майонез и хорошенько перемешать. Украсить зеленью и поставить в холодильник.

В оливье можно покрошить зеленый или репчатый лук — это зависит от ваших предпочтений.

Также в оливье некоторые любят добавлять яблоки. Для этого салата хорошо подойдет 2 кисло-сладких яблока, очищенных от кожуры.