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Рецепт дня: рождественский кекс с вяленой вишней

Рецепт дня: рождественский кекс с вяленой вишней
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Секрет вкуса этих кексов в том, что после приготовления они еще зреют в течение 3-4 недель, и чем дольше лежит рождественский кекс, тем ароматнее и вкуснее он становится.

Домашняя выпечка — гарантия особого настроения и уюта в доме. Это рецепт будничного обычного кекса, с плотной суховатой структурой, характерной для кекса. Вишню и изюм в составе кекса можно заменить или дополнить курагой, грецкими орехами. Кекс хорошо хранится несколько дней, не сохнет и не твердеет.

Ингредиенты

  • Яйца 6 шт
  • Мука 270 г
  • Масло сливочное 240 г
  • Сахар 150 г
  • Сахарная пудра 100 г
  • Вишня вяленая (без косточек) 100 г
  • Лимон 1 шт
  • Мандарин 1 шт
  • Разрыхлитель 10 г
  • Соль 1 щепот.

Приготовление

1 Сливочное масло взбить с сахаром миксером в течении 3-5 минут

2 Добавлять по 1 яйцу (4 яйца и 2 желтка) и продолжать взбивать

3 Добавить муку, разрыхлитель и соль

4 Добавить сок половинки лимона

5 Добавить вяленую вишню

6 Тесто с вишней просто перемешать ложкой

7 Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто

8 Выпекать в разогретой до 180 градусах С духовке, 35-40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой

9 Кекс полностью остудить и выложить из формы

10 Для глазури смешать сахарную пудру и лимонный сок из второй половинки лимона.Хорошо перемешать

11 Взбить до устойчивых пиков оставшиеся два белка

12 Понемногу добавлять смесь сахарной пудры и сока лимона, продолжать взбивать еще 2-3 минуты

13 Нанести на кекс "шапку" из глазури

14 Украсить по желанию, дольками мандарина, вишнями и веточками тимьяна.

 

Приятного аппетита!

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