Рецепт дня: рождественский кекс с вяленой вишней

Домашняя выпечка — гарантия особого настроения и уюта в доме. Это рецепт будничного обычного кекса, с плотной суховатой структурой, характерной для кекса. Вишню и изюм в составе кекса можно заменить или дополнить курагой, грецкими орехами. Кекс хорошо хранится несколько дней, не сохнет и не твердеет.
Ингредиенты
Приготовление
1 Сливочное масло взбить с сахаром миксером в течении 3-5 минут
2 Добавлять по 1 яйцу (4 яйца и 2 желтка) и продолжать взбивать
3 Добавить муку, разрыхлитель и соль
4 Добавить сок половинки лимона
5 Добавить вяленую вишню
6 Тесто с вишней просто перемешать ложкой
7 Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто
8 Выпекать в разогретой до 180 градусах С духовке, 35-40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой
9 Кекс полностью остудить и выложить из формы
10 Для глазури смешать сахарную пудру и лимонный сок из второй половинки лимона.Хорошо перемешать
11 Взбить до устойчивых пиков оставшиеся два белка
12 Понемногу добавлять смесь сахарной пудры и сока лимона, продолжать взбивать еще 2-3 минуты
13 Нанести на кекс "шапку" из глазури
14 Украсить по желанию, дольками мандарина, вишнями и веточками тимьяна.
Приятного аппетита!