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Рождественские рецепты: что будет уместно поставить на праздничный стол

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Рождественские рецепты: что будет уместно поставить на праздничный стол
14:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Что интересного можно приготовить на Рождество, какими блюдами порадовать близких?

Рождество — один из самых важных для христиан праздников. По православной традиции, 7 января верующие накрывают стол, на котором должно быть двенадцать блюд – по числу апостолов. Главная роль в этот день отводится кутье, которая ставится в середине стола. Ее окружают разнообразные мясные, рыбные и овощные блюда.

 

Кутья из пшеницы

Ингредиенты:

  • Пшеница — 2 стакана
  • Мак — 1 стакан
  • Мед или сахар — 100 г или ½ стакана
  • Очищенные орехи — 50 г
  • Изюм — 50 г
  • Соль
  • Вода

Рецепт приготовления:

Пшеницу перебрать, промыть, всыпать в кипяток, довести до кипения, откинуть на сито, облить холодной водой, сложить в кастрюлю или глиняный горшок, снова залить водой и варить до готовности зерен.
Вымыть стакан мака, обдать его кипятком, а затем холодной водой, истолочь в ступке, пока масса не побелеет, добавить мед, можно немного соли.
Всыпать измельченные орехи, ошпаренный кипятком и процеженный изюм.
Влить в кутью холодную кипяченую воду по вкусу.
На Рождество можно приготовить и "богатую" кутью. Для этого понадобятся: 300 г пшеничной крупы (крупной), 200 г кипящей воды, 100 г меда, 200 г молока, 200 г сливок.
Пшеницу следует засыпать в подогретую воду, отварить до готовности. Только после этого добавить наполнители, плотно закрыть крышкой и поставить в теплое место допревать, закутав во что-то теплое (одеяло, платок).

 

Мясной холодец

Ингредиенты:

  • Крыло индейки — 1 штука
  • Говядина на кости — 500 г
  • Курица — половина тушки
  • Говяжий хвост или утиные — 500 г
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Помыть мясо и сложить его в кастрюлю. Залить холодной водой до краев. Поставить на огонь, довести до кипения и снять пену. Затем уменьшить огонь до минимума и варить около 6 часов. Доливать воду не нужно.
Через 2-3 часа после начала варки добавить очищенную целую луковицу и соль. Примерно за час до конца варки добавить в бульон пару раздавленных зубчиков чеснока.
Шумовкой достать мясо на блюдо и дать ему остыть. Разобрать на кусочки руками. Лук и чеснок выбросить.
Разложить мясо по формочкам, залить процеженным через сито бульоном. Дать холодцу застыть в прохладном месте.

 

Буженина в духовке

Ингредиенты:

  • Свинина (окорочная часть, крестец) — 1 кг
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Горчица — 2 ч.л.
  • Соль
  • Специи по вкусу (майоран, орегано, смесь молотых перцев, хмели-сунели)

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 С.
Свинину помыть и обсушить. Сделать острым ножом проколы по всей поверхности.
Очищенные зубчики чеснока разрезать на 4-5 кусочков и нашпиговать ими мясо.
Смешать горчицу двух видов, соль и специи. Обмазать мясо пряной горчицей и оставить мариноваться на 1-2 часа. Затем завернуть свинину в два слоя фольги.
В небольшой противень налить примерно полстакана воды и положить в него мясо. Отправить мясо в духовку на 45-60 минут. Если во время запекания вода выпарится из противня — подлить еще немного.
Ближе к концу приготовления можно аккуратно через фольгу проткнуть свинину острым тонким ножом, тогда станет понятно, готово ли оно.
Готовую буженину можно есть как в теплом, так и в холодном виде. На гарнир подойдут тушеные или маринованные овощи.

 

Голубцы по-гуцульски

Ингредиенты:

  • Капуста квашеная, целая – 1 шт
  • Рис длиннозернистый –1 стакан
  • Кукурузная крупа – 1 стакан
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Фарш свиной, жирный – 500 г
  • Тимьян свежий, рубленый – 1 ст.л.
  • Укроп свежий, рубленый – 1 ст.л.
  • Сало свежее – 200 г
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Сало нарезать небольшими кусочками. Рис перемешать с кукурузной крупой, ошпарить 2-3 раза, сливая кипяток. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
Разогреть на сковороде растительное масло и тушить на нем лук с морковью, укропом и тимьяном до мягкости, приправить солью и перцем. Добавить овощи и фарш к крупе, хорошо перемешать.
Капусту разобрать на листья, в каждый лист завернуть немного начинки и сформировать голубцы. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, перекладывая их салом. Залить водой, чтобы она покрыла голубцы, накрыть крышкой и томить на слабом огне несколько часов.

 

Запеченная утка с яблоками

Ингредиенты:

  • Утка — 2 кг 300 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Чернослив — 100 г
  • Картофель — 8 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, перец черный — по вкусу,
  • Масло растительное — 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Подготовленную тушку утку хорошо промыть. В большую кастрюлю влить 5 литров воды, всыпать 350 г крупной соли, размешать до растворения соли. Добавить утку и убрать в холодильник минимум на 12 часов.
На следующий день воду слить, утку промыть и обсушить. Утку еще раз слегка подсолить, поперчить, натереть пропущенным через пресс чесноком.
Яблоки помыть, почистить, нарезать кубиками. К яблокам добавить чернослив, соль, перец, перемешать.
Начинить утку яблочной смесью, шпажками сколоть нижнее отверстие, ножки связать.
Картофель почистить, нарезать на 2 части, посолить, поперчить, влить 2 ст.л. растительного масла, хорошо перемешать.
В рукав для запекания положить картофель, затем, поместить нафаршированную утку.
Закрепить края рукава и поставить запекаться в нагретую духовку до 200 градусов на 1 час 40 минут, затем, разрезать верх пакета и подрумянить утку под грилем около 10 минут.

 

Фаршированная щука

Ингредиенты:

  • Тушка щуки весом 1 кг
  • Миндаль — 10 шт.
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Оливковое масло
  • Ломтик белого хлеба — 1 шт.
  • Мука — 1 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Зелень петрушки
  • Тертый мускатный орех
  • Молотый перец

Рецепт приготовления:

Щуку очистить, выпотрошить и помыть. Отделить хребет с частью филе. Из филе выбрать кости филе дважды пропустить через мясорубку и посолить.
Фарш перемешать с намоченным и отжатым хлебом, рубленым миндалем, обжаренной в масле 1 луковицей, измельченной зеленью, специями и мукой.
Полученным фаршем наполнить щуку, отверстие зашить. Рыбу завернуть в белую ткань, перевязать и потушить в кипящей подсоленной воде с остальным луком и корнем петрушки 35-45 минут.

 

Винегрет с квашеной капустой

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Капуста квашеная — 200 г
  • Огрурцы соленые — 3 шт.
  • Свекла — 2 шт.
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Растительное масло — 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец черный

Рецепт приготовления:

Свеклу, морковь и картофель вымыть.
Отдельно отварить овощи до готовности. Обдать холодной водой, остудить и почистить. Нарезать мелкими кубиками.
Соленые огурцы порезать кубиками, капусту некрупно нашинковать. Мелко порезать зеленый лук.
Перемешать все ингредиенты, добавить растительное масло, соль и перец.

 

Картофельный салат с огурцами и селедкой

Ингредиенты:

  • Сельдь в масле — 150 г
  • Небольшой картофель — 4 шт.
  • Вареные перепелиные яйца — 3-4 шт.
  • По 2-3 веточки укропа, петрушки, кинзы
  • Луковица — 1 шт.
  • Малосольные огурцы — 2 шт.
  • Горчица — 1 ч.л.
  • Растительное масло
  • Перец

Рецепт приготовления:

Картофель помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
Очищенный лук нарезать кольцами. Смешать горчицу с 1 ст. л. растительного масла и перцем. Заправить картофель с луком, перемешать и отставить в сторону. Зелень вымыть, обсушить и измельчить.
Огурцы нарезать брусочками, яйца – кружками. Добавить к картофелю с луком огурцы, яйца, зелень и кусочки сельди, перемешать. Полить растительным маслом.

 

Салат из курицы с овощами и сыром

 

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 5 шт.
  • Капуста пекинская — 1 шт.
  • Фета — 100 г
  • Петрушка — по вкусу
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

Перец порезать соломкой, пекинскую капусту нашинковать. Добавить помидоры черри, нарезанные на четвертинки, и мелко порезанную зелень.
Куриное филе отварить и порезать небольшими кусочками, добавить в миску. Поперчить и посолить по вкусу. Заправить оливковым маслом. Выложить в салатницу. Сверху уложить сыр, порезанный кубиками.

 

Сырник с безе

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 1 стакан
  • Сахарная пудра — ¼ стакана
  • Щепотка соли
  • Размягченное сливочное масло — 100 г

Для начинки:

  • Творог — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сахар — ¾ стакана
  • Сливки — 100 мл
  • Ванильный пудинг — 1 упаковка
  • Цедра и сок четверти лимона
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Для безе:

  • Яичные белки — 2 шт.
  • Сахарная пудра — 2-3 ст.л.
  • Кокосовая стружка — 20 г
  • Сливочное масло — 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Смешать муку, сахарную пудру, мягкое масло и соль. Выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой, утрамбовать руками. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
Взбить миксером все ингредиенты для начинки. Вылить сверху на тесто и поставить в разогретую до 180 С духовку на час.
Взбить белки миксером в пену, затем добавить сахарную пудру и взбить до мягких пиков, выложить сверху на запеканку. Готовить еще 10 минут, вынуть из духовки.
Обжарить кокосовую стружку на сливочном масле. Посыпать сырник сверху. Полностью остудить перед подачей.

 

Апельсиновый кекс с шоколадной глазурью


Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 220 г
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Коньяк — 30 мл
  • Разрыхлитель — 10 г

Для глазури:

  • Сливочное масло — 40 г
  • Какао порошок — 3 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Яичный белок — 1 шт.

Рецепт приготовления:

Миксером взбить масло с сахаром. Добавить цедру и сок в миску с маслом, еще раз хорошо взбить.
Добавить яйца по одному, каждый раз взбивая. Затем добавить муку, разрыхлитель и коньяк. Хорошо перемешать тесто.
Форму для кекса смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Переложить тесто в форму и разровнять.
Выпекать в разогретой до 180 градусов С духовке 30 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовый кекс отсудить в форме. Переложить на блюдо.
Приготовить глазурь. В сотейнике смешать сахар, какао порошок и сливочное масло. Поставить на огонь и, помешивая, довести до однородной массы. Добавить белок и хорошо взбить.
Украсить кекс глазурью и дать ей застыть.

 

Узвар из сухофруктов

Ингредиенты:

  • Чернослив — 200 г
  • Сушеные яблоки — 200 г
  • Мед — 200 г или по вкусу
  • Сушеные груши — 200 г
  • Изюм —100 г
  • Вода

Рецепт приготовления:

Сухофрукты залить на 10 минут холодной водой. Промыть. В кастрюлю влить 2 л воды, положить груши и варить на малом огне 20 минут.
Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут. Добавить мед, довести до кипения и снять с огня.
Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить и подать к столу.

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