Рождество Христово 2019: топ десертов с низкой калорийностью

Впереди Рождество, и без сладкого никак! Вот тебе 5 рецептов очень вкусных, и в то же время низкокалорийных рецептов.

Рецепты на любой вкус — и торт, и пирожное, и даже рождественский штоллен. А главное все очень легкое и ты не поправишься, а возможно даже сбросишь лишний вес.

Эклеры

Ингредиенты: для теста — 30 гр муки (или клейковины, если ты хочешь минимизировать углеводы), 40гр кукурузного крахмала, 150мл воды, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца Смешать муку, крахмал, разрыхлитель. Воду с солью закипятить и в кипящую воду всыпать сухую массу, быстро быстро помешивая венчиком заварить.

Переложить тесто в блендер добавить 1 яйцо-взбить до однородности, затем добавить второе яйцо ещё раз взбить.

Переложить тесто в кулинарный мешок и осадить на пекарскую бумагу эклеры (чтобы вышло 8 штук).

Выпекать в духовке при 180 С 20минут.

Крем можно любой: Мягкий творог с подсластителем, джем, ореховая паста с йогуртом или сыр рикотта с мёдом.

С помощью кондитерского шприца, сделать отверстие снизу эклера и наполнить его кремом.

Для "помадки" смешать 5 ст.л. сухого обезжиренного молока, любой подсластитель и 3 ст.л. воды, для цвета можно добавить 1 ч.л. свекольного сока или полить эклеры растопленным горьким шоколадом. Украсить тоже по желанию, кокосовой стружкой, грецкими орешками или ягодками.

Штоллен

Ингредиенты: пачка творога в бумажной упаковке на 200 гр, 1 яйцо, 1/2 шт банана, 140 гр любой #пп муки (можно 90 гр муки из зеленой гречи + 30 гр кокосовой, так как она имеет большую впитываемость), 2 ст.л. апельсинового сока, 1 ч.л. апельсиновой цедры, 1/2ч.л. разрыхлителя, корица, кардамон, имбирь по желанию, цукаты, изюм, орехи.

Растереть творог с бананом, яйцом, соком до однородности.

Добавить остальные ингредиенты.

Смешать хорошенько, в последнюю очередь добавить цукаты/орехи.

Сформировать из теста кекс и на силиконовый коврик или пекарскую бумагу на противень.

Выпекать при 170 С 40-50 минут.

Достать присыпать хорошенько сухим обезжиренным молоком и можно подавать.

Торт "Дамские пальчики"

Ингредиенты: 30гр цз муки (или клейковины, если хочешь минимизировать углеводы), 40гр кукурузного крахмала, 150мл воды, 1/2 ч.л. соли. 1/2 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца, 200мл натурального йогурта, подсластитель по вкусу (мёд, стевия, кокосовый сахар).

Смешать муку, крахмал, разрыхлитель.

Воду с солью закипятить и в кипяченую воду всыпать сухую массу, быстро быстро помешивая венчиком заварить.

Переложить тесто в блендер добавить 1 яйцо-взбить до однородности, затем добавить второе яйцо ещё раз взбить.

Переложить тесто в кулинарный мешок и осадить на пекарскую бумагу эклеры/пальчики.

Выпекать в духовке при 180 С 20-25 минут.

Для крема: Смешать йогурт с подсластителем.

Готовые пальчики выложить в коем, хорошо все перемешать и выложить их горкой.

Поставить торт в холодильник.

Готовый торт украсить растопленным горьким шоколадом (20гр) и можно подавать.

Кекс из цуккини с малиной

Ингредиенты: 2 яйца, 1 стакан тёртого на терке и хорошенько отжатого от воды цукини/кабачка, 2 стакана любой муки например 1 стакан муки из зеленой гречи, 2 стакан миндальной муки), 2 ч.л. разрыхлителя, 1/2 ч.л. соли, 3 ст.л. растительного масла, 125 мл молока (у меня миндальное), подсластитель по вкусу (например 2 ст.л. кокосового сахара), 3 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. лимонной цедры, 1 -1,5 стакана замороженной малины.

Духовку разогреть до 180 градусов.

В большой ёмкости перемешать муку с солью и разрыхлителем.

Взбить 2 яйца, добавить масло и подсластитель и перемешать на низкой скорости до однородности.

Добавить молоко, лимонный сок и цедру, интенсивно взбить.

Аккуратно вмешать цукини, чтобы овощные вкрапления распределились равномерно.

Всыпать сухие ингредиенты, перемешать.

Ввести в тесто малину.

Вылощить в силиконовую форму для кекса, выпекать +/- 45 минут (готовность проверить зубочисткой).

Немного остудить в форме, затем вынуть из формы.

Присыпать сухим обезжиренным молоком.

Яблоко, запеченное под хрустящей корочкой

Ингредиенты: 1 яблоко, 1 ст.л. творога (если вы на посту — тофу), 1 ч.л. любых орехов или ореховой пасты, корица/подсластитель по вкусу, 3 ст.л. хрустящих отрубей в шариках.