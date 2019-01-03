Рождество Христово 2019: топ десертов с низкой калорийностью

Рецепты на любой вкус — и торт, и пирожное, и даже рождественский штоллен. А главное все очень легкое и ты не поправишься, а возможно даже сбросишь лишний вес.
Эклеры
Ингредиенты: для теста — 30 гр муки (или клейковины, если ты хочешь минимизировать углеводы), 40гр кукурузного крахмала, 150мл воды, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца Смешать муку, крахмал, разрыхлитель. Воду с солью закипятить и в кипящую воду всыпать сухую массу, быстро быстро помешивая венчиком заварить.
- Переложить тесто в блендер добавить 1 яйцо-взбить до однородности, затем добавить второе яйцо ещё раз взбить.
- Переложить тесто в кулинарный мешок и осадить на пекарскую бумагу эклеры (чтобы вышло 8 штук).
- Выпекать в духовке при 180 С 20минут.
- Крем можно любой: Мягкий творог с подсластителем, джем, ореховая паста с йогуртом или сыр рикотта с мёдом.
- С помощью кондитерского шприца, сделать отверстие снизу эклера и наполнить его кремом.
- Для "помадки" смешать 5 ст.л. сухого обезжиренного молока, любой подсластитель и 3 ст.л. воды, для цвета можно добавить 1 ч.л. свекольного сока или полить эклеры растопленным горьким шоколадом. Украсить тоже по желанию, кокосовой стружкой, грецкими орешками или ягодками.
Штоллен
Ингредиенты: пачка творога в бумажной упаковке на 200 гр, 1 яйцо, 1/2 шт банана, 140 гр любой #пп муки (можно 90 гр муки из зеленой гречи + 30 гр кокосовой, так как она имеет большую впитываемость), 2 ст.л. апельсинового сока, 1 ч.л. апельсиновой цедры, 1/2ч.л. разрыхлителя, корица, кардамон, имбирь по желанию, цукаты, изюм, орехи.
- Растереть творог с бананом, яйцом, соком до однородности.
- Добавить остальные ингредиенты.
- Смешать хорошенько, в последнюю очередь добавить цукаты/орехи.
- Сформировать из теста кекс и на силиконовый коврик или пекарскую бумагу на противень.
- Выпекать при 170 С 40-50 минут.
- Достать присыпать хорошенько сухим обезжиренным молоком и можно подавать.
Торт "Дамские пальчики"
Ингредиенты: 30гр цз муки (или клейковины, если хочешь минимизировать углеводы), 40гр кукурузного крахмала, 150мл воды, 1/2 ч.л. соли. 1/2 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца, 200мл натурального йогурта, подсластитель по вкусу (мёд, стевия, кокосовый сахар).
- Смешать муку, крахмал, разрыхлитель.
- Воду с солью закипятить и в кипяченую воду всыпать сухую массу, быстро быстро помешивая венчиком заварить.
- Переложить тесто в блендер добавить 1 яйцо-взбить до однородности, затем добавить второе яйцо ещё раз взбить.
- Переложить тесто в кулинарный мешок и осадить на пекарскую бумагу эклеры/пальчики.
- Выпекать в духовке при 180 С 20-25 минут.
- Для крема: Смешать йогурт с подсластителем.
- Готовые пальчики выложить в коем, хорошо все перемешать и выложить их горкой.
- Поставить торт в холодильник.
- Готовый торт украсить растопленным горьким шоколадом (20гр) и можно подавать.
Кекс из цуккини с малиной
Ингредиенты: 2 яйца, 1 стакан тёртого на терке и хорошенько отжатого от воды цукини/кабачка, 2 стакана любой муки например 1 стакан муки из зеленой гречи, 2 стакан миндальной муки), 2 ч.л. разрыхлителя, 1/2 ч.л. соли, 3 ст.л. растительного масла, 125 мл молока (у меня миндальное), подсластитель по вкусу (например 2 ст.л. кокосового сахара), 3 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. лимонной цедры, 1 -1,5 стакана замороженной малины.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- В большой ёмкости перемешать муку с солью и разрыхлителем.
- Взбить 2 яйца, добавить масло и подсластитель и перемешать на низкой скорости до однородности.
- Добавить молоко, лимонный сок и цедру, интенсивно взбить.
- Аккуратно вмешать цукини, чтобы овощные вкрапления распределились равномерно.
- Всыпать сухие ингредиенты, перемешать.
- Ввести в тесто малину.
- Вылощить в силиконовую форму для кекса, выпекать +/- 45 минут (готовность проверить зубочисткой).
- Немного остудить в форме, затем вынуть из формы.
- Присыпать сухим обезжиренным молоком.
Яблоко, запеченное под хрустящей корочкой
Ингредиенты: 1 яблоко, 1 ст.л. творога (если вы на посту — тофу), 1 ч.л. любых орехов или ореховой пасты, корица/подсластитель по вкусу, 3 ст.л. хрустящих отрубей в шариках.
- Срезаем "шляпку" у яблока, вынимаем сердцевину, выбрасываем семена,
- Смешиваем творог, яблоко, пасту, корицу и подсластитель.
- Вмешиваем отрубные шарики ложкой.
- Наполняем яблоко.
- Накрываем «шляпкой» и в духовку при 180C на 20 минут.
- Вместо шляпки, можно изощриться, сделав "сеточку" из #пп теста: для этого смешать 2 ст.л. любой муки (например из зеленой гречи) + 2 ст.л. воды + 1 ч.л. псиллиума для "склейки".
- Тесто раскатать, нарезать полосками, выложить "плетенкой" и в духовку до готовности.