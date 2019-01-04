Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи

Главное традиционное блюдо на рождественском столе - это кутья. Каша, которую готовят с добавлением мака, орехов, меда и других вкусностей.

Каждая хозяйка готовит кутью на свой манер. Но обязательно одно условие - кашу варят на воде, ведь она должна быть постной. С кутьи начинается рождественское застолье. Каждый член семьи, прежде, чем притронутся к 12 блюдам с угощениями должен съесть хотя бы ложку этой каши. После ужина крестники традиционно несут кутью крестной матери и отцу. Это дань благодарности за их поддержку.

Кутья из риса

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан (200 г)

Изюм – 1 ст. ложка

Мед – 1 ст. ложка

Орехи – 2 шт

Мак - 100 г

Цукаты – 2 ст. ложки

Отварить рис в воде в пропорции 1/3. В горячий рис добавить следует промытый в теплой воде изюм и цукаты. Если цукаты очень крупные их можно немного измельчить ножом или блендером. Подсушить на сухой сковородке мак и орехи по отдельности и добавить к рису. Заправляем, кутью из риса, одной ложкой меда. Лучше заправлять, когда рис еще теплый и готовое блюдо еще на полчаса накрыть крышкой и обмотать полотенцем, чтобы рис напитался ароматом от цукатов.

Кутья из пшеницы

Ингредиенты:

пшеница - 1 стакан

мак - 100 граммов

чищеные грецкие орехи - 100 граммов

мед - 2-3 столовые ложки

сахар - по вкусу

Пшеницу следует замочить в воде за сутки до начала приготовления. Только так каша станет мягкой. Варить ее следует долго, до 3 часов на медленном огне. Мак перетирают в ступке, до состояния, когда он пустит сок молочного цвета. Орехи можно залить кипятком и добавить вместе с маком за полчаса до конца приготовления. После того, как выключите огонь, добавьте мед и сахар.

Кутья из трех злаков

Ингредиенты:

Рис, пшеница, грубый овес – 1 стакан (200 г) в равных пропорциях

Чернослив – 1 ст. ложка

Курага - 1 ст ложка

Изюм - 1 ст. ложка

Мак - полстакана

Мед – 1 ст. ложка

Орехи – 2 шт

Цукаты – 2 ст. ложки

Злаки замочить на ночь. Отварить на медленном огне до готовности. Сухофрукты, цукаты, мак и орехи залить кипятком и добавить за полчаса до готовности. Мед добавить после выключения огня под кастрюлей. Кастрюлю оставить в тепле и дать злакам напитаться вкусом и запахами сладостей.

Подавать кутью к столу следует в глиняной посуде. На стол ставят горшок с кутьей и кладут количество ложек на каждого члена семьи. Есть кашу следует из одной посуды. Тогда она принесет богатство и единение.