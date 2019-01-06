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Рождественский стол: что приготовить на Рождество 2019

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Рождественский стол: что приготовить на Рождество 2019
20:59 Сегодня Телеграф

Трапеза на Святвечер - это праздничный ужин накануне Рождества Христова. На Рождественскую вечерю традиционно полагается готовить 12 постных блюд.

Вечер накануне Рождества — последний вечер Рождественского поста. В день перед Рождеством ничего не ели до самого вечера — пока на небе не появлялась первая звезда. Потому что именно в это время, как говорит Библия, и родился Иисус Христос. Лишь после появления зари, несущей благую весть, приступали к праздничной трапезе. И хотя состояла она из постных блюд, называлась богатой вечерей, потому что на столе было много кушаний.

Кутья

Ингредиенты:

1 стак. зёрен пшеницы,

50-100 г изюма,

50-100 г кураги,

50-100 г чернослива,

50-100 г мака,

50-100 г орехов (можно несколько видов),

3-5 ст.л. мёда.

Приготовление:

Количество сухофруктов и орехов определите по своему вкусу. Предварительно промойте и распарьте в кипятке изюм, чернослив и курагу. Замочите орехи и мак. Пшеницу переберите, хорошо промойте и выложите в толстостенную кастрюлю, залейте тремя стаканами воды. Поставьте в разогретую духовку на 2-3 часа. Пшеница должна полностью развариться, зёрнышки станут мягкими. Остудите в кастрюле. Тем временем нарежьте сухофрукты и орехи, мак разотрите в ступке до получения однородной массы (маковое молочко). Смешайте все ингредиенты и полейте медовой сытой (мёд разведите 1:1 с водой и вскипятите).

Утка в соусе из чернослива

Ингредиенты:

1 средняя утка (около 2 кг),

400 г чернослива без косточек,

3 кисло-сладких яблок,

1 ст.л. мёда,

1 ст.л. сухого тимьяна,

6 ст.л. красного сухого вина,

1 ст.л. крахмала,

соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Тщательно осмотрите утку на предмет наличия остатков перьев и, если нужно, выщипайте их пинцетом. Это очень важно, иначе все Ваши труды могут пойти прахом. Теперь приготовьте начинку: очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их тонкими дольками, соедините с 300 г распаренного и обсушенного чернослива и добавьте тимьян. Вложите полученную смесь в брюшко утки и зашейте его суровой ниткой или заколите зубочистками. Уложите утку на спинку, наколите всю поверхность ножом, делая довольно частые надрезы. Натрите утку солью и перцем и смажьте мёдом. В разогретую до 180-190°С духовку поставьте противень с уткой и запекайте примерно 1,5 часа. Не забывайте поливать уточку образовавшимся соком, примерно раз в 10 минут. Для соуса замочите оставшийся чернослив в кипятке примерно на полчаса, обсушите и мелко нарежьте. В кастрюльку налейте вино, поставьте на медленный огонь. Тем временем размешайте крахмал в 2 ст.л. воды и добавьте к вину. Размешайте и всыпьте чернослив. На минимальном огне проварите соус в течение 5-7 минут, постоянно помешивая. Затем протрите через сито или измельчите в блендере и оставьте в кастрюльке, укутав её. Подавайте утку, нарезав её на порционные куски, уложив яблочно-черносливовый фарш и полив соусом. В качестве гарнира используйте свежие овощи и картофельное пюре.

Вареная колбаса

Ингредиенты:

2 кг свинины,

500 г говядины,

500 г несолёного свиного сала,

50-70 г сухого белого вина,

100-150 г фисташек,

1 ст.л. зиры,

½ ч.л. белого молотого перца,

¼ ч.л. молотого мускатного ореха,

2 ч.л. чёрного перца горошком,

1 ст.л. сахара,

2 ст.л. соли.

Приготовление:

Мясо по отдельности пропустите через мясорубку с крупной решёткой, в свинину вмешайте 1 ст.л. соли и весь сахар, в говядину – 1 ст.л. соли, тщательно вымешайте, заверните в плёнку и положите на 12 часов в холодильник. После выстаивания соедините оба вида фарша и пропустите 4 раза через мясорубку. Каждый раз, пропустив фарш через мясорубку, кладите его на полчаса в холодильник. В процессе перемалывания добавляйте вино по 1 ст.л. На сухой сковороде прогрейте зиру до появления запаха и сразу же истолките в ступке. Замочите фисташки в горячей воде, обсушите. Добавьте все приправы к фаршу и тщательно вымесите. Подмороженное сало нарежьте на кубики и также вмешайте в фарш. Сложите пищевую плёнку в 4-5 раз, чтобы получился прямоугольник 30×40 см. Сделайте 2-3 таких прямоугольника. Выложите фарш на плёнку, сформируйте батоны и плотно закрутите. Свяжите кончики и перевяжите колбаски тонким шпагатом. Возьмите кастрюлю, подходящую по размеру к Вашим колбасам, наполните водой и положите колбасу. Доведите до температуры 80-85°С, уменьшите огонь и варите колбасы в течение 2 часов. Выдержите готовые колбасы на холоде в течение суток.

Узвар

Ингредиенты:

800 мл воды,

120 г мёда,

100 г сушёных яблок,

100 г сушёных груш,

100 г сушёных вишен,

100 г чернослива,

100 г изюма.

Приготовление:

Хорошо промытые сухофрукты положите в кипяток и сварите до мягкости. При этом груши и яблоки следует сварить отдельно (они дольше варятся). Затем соедините отвары, вскипятите, заправьте мёдом и оставьте в холодном месте на 2 часа. Подавайте в глиняном горшке или кувшине.

Винегрет

Традиционно винегрет готовится из вареных (картошка, свекла, морковь, фасоль), сырых (лук и петрушка) и маринованных или соленых (огурцы) овощей. В таком наборе есть все минеральные вещества и витамины, необходимые человеку: С, В, РР, Е, К, бета-каротин, калий, железо.

Овощи для салата нарезаем кубиками, а заправляем винегрет как обычно — растительным маслом.

Жареная рыба

Рыбу берем чисто славянскую — карп. Его жарим на подсолнечном масле — без муки и без кляра. Большую рыбу режем на куски. Рыба особенно полезна потому, что в ней содержится много фосфора, который принимает активное участие в обмене веществ.

Болгарское лечо

Болгарское лечо было приготовлено летом. Для этого перец и помидоры запекались в духовке. Затем с них снималась кожица, овощи сбрызгивались растительным маслом, добавлялся уксус (можно лимонный сок) и пропущенный через чесночницу чеснок. Овощи раскладывались по банкам и закатывались.

Поскольку запеченные овощи зимой — своего рода роскошь, да и витаминов в помидорах и перце очень мало, то этот консервированный салат — оптимальное решение.

Греческий рождественский хлеб

Ингредиенты:

8 стак. муки,

1 ½ ст.л. сухих дрожжей,

1 стак. тёплой воды,

1 стак. тёплого красного вина,

¼ стак. апельсинового сока,

¼ стак. коньяка,

½ стак. оливкового масла,

1 стак. сахара,

1 ½ стак. изюма,

1 ½ стак. грецких орехов,

1/3 стак. кедровых орехов,

1 ст.л. молотого аниса,

1 ч.л. молотой корицы,

1 ч.л. молотой гвоздики,

¼ ч.л. молотого мускатного ореха,

цедра с 2 апельсинов,

молоко для глазирования,

2 грецких ореха в скорлупе,

кунжут для посыпки.

Приготовление:

Смешайте дрожжи с ½ стак. тёплой воды и 2 ст.л. муки, размешайте и оставьте до появления пузырей. В большую миску просейте 2/3 муки, добавьте соль, сделайте углубление и влейте подошедшие дрожжи, оставшуюся воду и вино. Перемешайте, накройте вощёной бумагой и влажным полотенцем и оставьте в тёплом месте подниматься. Тесто должно увеличиться вдвое. Затем тщательно перемешайте тесто, просейте в него оставшуюся муку, добавьте масло, апельсиновый сок, коньяк и цедру апельсинов. В отдельной миске соедините сахар, изюм, нарезанные грецкие орехи, кедровые орешки, анис и все специи, перемешайте и добавьте в тесто. Вымесите тесто, чтобы оно не прилипало к рукам, поставьте в тёплое место и дайте подойти. Разложите в 2 круглые формы, смазанные маслом, накройте бумагой и влажным полотенцем и снова дайте подняться в 2 раза. Перед тем как поставить хлеб в духовку, разрежьте его крест-накрест ножом, присыпанным мукой, в центр поставьте неочищенный грецкий орех и смажьте поверхность хлеба молоком. Посыпьте кунжутом. Духовку разогрейте до 230°С, на дно духовки поставьте сковороду с водой. Поставьте формы с тестом в духовку на 15 минут, затем уменьшите нагрев до 200°С и выпекайте ещё 25-30 минут. Готовый хлеб смажьте водой, немного остудите, затем выньте из формы и остудите на решётке.

Вареники с картошкой или капустой

Тесто для вареников лучше готовить из пшеничной муки грубого помола. Начинка для вареников — картофель, сваренный в мундире. Именно в неочищенном картофеле под кожурой сохраняются полезности, в частности, слой калия, который мы обычно при чистке сырого картофеля срезаем. В картофель можно добавить жареные белые грибы и лук.

Салат из краснокочанной капусты

Краснокочанная капуста содержит большое количество (намного больше чем белокочанная) витамина К, цинка, а витамина С в ней в 10 раз больше, чем в лимоне.

Украсить салат можно замороженной вишней — она важна для кроветворения, особенно зимой.

Рождественское печенье

Ингредиенты:

250 г муки

100 г манной крупы

110 г сливочного масла

3 ст. л. растительного масла

цедра лимона

яичный желток

2 ст. л. сгущенного молока

2 ч. л. коньяка

Сахар, сода, щепотка мускатного ореха, ½ ч. л. корицы

Приготовление:

Растопите сливочное масло и добавьте в него растительного; хорошо смешайте. Взбейте тертую цедру лимона, сгущенное молоко, соду, яичный желток и сахар. Во взбитую массу влейте масляную смесь. Затем добавьте муку, манку, мускатный орех и корицу. Замесите тесто. Теперь берите тесто ложечкой и выкладывайте на бумагу для выпечки. Выпекайте в духовке при 180 градусах 15 минут.

Печеные яблоки

Ингредиенты:

4 крупных яблока

100 г изюма

Горсть орехов (грецких, кешью, фундука или любых других)

Сахар, корица, мед – по вкусу

Приготовление:

Промойте яблоки и удалите сердцевину, аккуратно уберите из яблок семечки, не превращая фрукты в «чашечки». Выложите яблоки на форму для запекания и наполните предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставьте в духовку и запекайте в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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Рождество, Рождество Христово, Постные блюда, Рождественский стол, 2019, Рождество 2019, Рождество Христово 2019, Традиционные блюда, 12 традиционных блюд.
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