ТОП-5 лучших рецептов рождественского напитка

6 декабря после появления первой звезды на вечернем небе украинцы традиционно празднуют Сочельник.

В этот передрождественский вечер принято готовить 12 постных блюд: кутью, узвар, вареники, борщ и другие. Узвар из сухофруктов – очень простой, но вкусный и полезный напиток.

Рождественский узвар из сухофруктов

Ингредиенты:

Сушеные яблоки - 100 г

Сушеные груши - 100 г

Чернослив - 100 г

Изюм - 50 г

Мед - 3-4 столовые ложки

Вода - 5 л

Приготовление:

Сухофрукты помыть, залить водой и добавить мед. Всыпать в кастрюлю изюм, накрыть крышкой и варить на среднем огне в течение часа. Готовый узвар настоять на протяжении 3-4 часов, затем охладить и подать на стол.

Яблочный узвар с медом

Ингредиенты:

Сушеные яблоки - 200 г

Мед -4 ст.л.

Вода - 1,5 л

Приготовление:

Вымыть сушеные яблоки, положить в кастрюлю. Закипятить воду и залить крутым кипятком яблоки. Накрыть крышкой и настоять в течение четырех часов. Настоявшийся узвар процедить через мелкое сито или марлю, добавить мед и перемешивать, пока мед полностью не растворится.

Узвар с лимонной цедрой

Ингредиенты:

250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)

Цедра лимона – по вкусу

1 л воды

Мед – по вкусу

Рецепт приготовления:

Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов.

Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь.

Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.

Старинный рецепт узвара

Ингредиенты:

Сушеные яблоки - 100 г

Сушеные груши - 100 г

Чернослив - 100г

Изюм - 50 г

Сахар, мед по вкусу

Приготовление:

Промыть сухофрукты два-три раза теплой водой. Залить горячей водой сухие груши, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь. Через 10 минут добавить сухие яблоки. Еще через 10 минут добавить чернослив, а через 5 минут - изюм. Когда все сухофрукты будут готовы, доведите узвар до кипения, снимите с огня и заправьте медом и сахаром по вкусу. Поставьте готовый узвар в холодное место и дайте напитку настояться.

Узвар из яблок и клюквы

Ингредиенты:

Свежие яблоки - 500 г

Свежая клюква - 300 г

Мед - 4 ст. л.

Вода - 2-3 стакана

Приготовление:

Клюкву промыть и высыпать в кастрюлю. Потолочь ее и процедить сок. Все, что остается от сока, залить водой. Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения. Затем процедить отвар. Яблоки нарезать кубиками. В процеженный отвар добавить сахар, хорошо размешать и немного проварить. Добавить в отвар нарезанные яблоки и варить до их готовности. Полученный компот смешать с клюквенным соком и оставить охлаждаться.