Рецепт дня: пряники рождественские

Пряники рождественские по этому рецепту получаются очень вкусными и красивыми.

Рождественские пряники отличаются от обычных своим внешним видом: их делают в виде звёзд, ёлочек, оленей, домиков, снежинок.

Ингредиенты

600 г муки

250 г мёда и сахара

150 г сливочного масла

25 г какао-порошка

2 бутона гвоздики

1 яйцо

2 ст.л. рома/коньяка

1 ч.л. цедры лимона/апельсина и разрыхлителя для теста

1/2 ч.л. молотого имбиря

1 щепотка кардамона, корицы и аниса

ванилин

200 г сахарной пудры

1 яичный белок

Приготовление

Смешайте муку с мёдом, яйцами, водой, цедрой и специями и замесите тесто. Поставьте его в тёплое место на 5-6 часов, чтобы оно увеличилось в объёме. Раскатайте в пласт 0,5-0,7 мм и вырезайте из него любые фигурки по желанию. Готовые пряничные фигурки выложите на слегка смазанный маслом противень и поставьте на 30 минут в разогретую до 200ºС духовку. Спустя это время достаньте ароматные пряники из духовки, дайте им остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Для приготовления глазури ввести в белок, размешивая, сахарную пудру, если она растекается – добавить еще сахарной пудры, если слишком густая – развести ее соком лимона.

Оформить пряники глазурью, дать ей полностью высохнуть, убрать пряники на хранение в коробочку или контейнер.

Приятного аппетита!