Рецепт дня: пряники рождественские

Рождественские пряники отличаются от обычных своим внешним видом: их делают в виде звёзд, ёлочек, оленей, домиков, снежинок.
Ингредиенты
- 600 г муки
- 250 г мёда и сахара
- 150 г сливочного масла
- 25 г какао-порошка
- 2 бутона гвоздики
- 1 яйцо
- 2 ст.л. рома/коньяка
- 1 ч.л. цедры лимона/апельсина и разрыхлителя для теста
- 1/2 ч.л. молотого имбиря
- 1 щепотка кардамона, корицы и аниса
- ванилин
- 200 г сахарной пудры
- 1 яичный белок
Приготовление
- Смешайте муку с мёдом, яйцами, водой, цедрой и специями и замесите тесто.
- Поставьте его в тёплое место на 5-6 часов, чтобы оно увеличилось в объёме.
- Раскатайте в пласт 0,5-0,7 мм и вырезайте из него любые фигурки по желанию.
- Готовые пряничные фигурки выложите на слегка смазанный маслом противень и поставьте на 30 минут в разогретую до 200ºС духовку. Спустя это время достаньте ароматные пряники из духовки, дайте им остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Для приготовления глазури ввести в белок, размешивая, сахарную пудру, если она растекается – добавить еще сахарной пудры, если слишком густая – развести ее соком лимона.
Оформить пряники глазурью, дать ей полностью высохнуть, убрать пряники на хранение в коробочку или контейнер.
Приятного аппетита!