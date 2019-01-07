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Рецепт дня: пряники рождественские

Рецепт дня: пряники рождественские
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Пряники рождественские по этому рецепту получаются очень вкусными и красивыми.

Рождественские пряники отличаются от обычных своим внешним видом: их делают в виде звёзд, ёлочек, оленей, домиков, снежинок.

Ингредиенты

  • 600 г муки
  • 250 г мёда и сахара
  • 150 г сливочного масла
  • 25 г какао-порошка
  • 2 бутона гвоздики
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. рома/коньяка
  • 1 ч.л. цедры лимона/апельсина и разрыхлителя для теста
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • 1 щепотка кардамона, корицы и аниса
  • ванилин
  • 200 г сахарной пудры
  • 1 яичный белок

Приготовление

  1. Смешайте муку с мёдом, яйцами, водой, цедрой и специями и замесите тесто.
  2. Поставьте его в тёплое место на 5-6 часов, чтобы оно увеличилось в объёме.
  3. Раскатайте в пласт 0,5-0,7 мм и вырезайте из него любые фигурки по желанию.
  4. Готовые пряничные фигурки выложите на слегка смазанный маслом противень и поставьте на 30 минут в разогретую до 200ºС духовку. Спустя это время достаньте ароматные пряники из духовки, дайте им остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Для приготовления глазури ввести в белок, размешивая, сахарную пудру, если она растекается – добавить еще сахарной пудры, если слишком густая – развести ее соком лимона.

Оформить пряники глазурью, дать ей полностью высохнуть, убрать пряники на хранение в коробочку или контейнер.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Приготовление, Пряники, Приготовление пряников, Рождественские пряники.
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