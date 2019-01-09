Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы

Знакомимся с перуанской кухней.

Эскабече - вкусная закуска перуанской кухни для любителей рыбных блюд.

Ингредиенты

Филе белой морской рыбы - 4 шт.

Соль - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Перец чили острый - 1 шт.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Семена кориандра - 0,5 ст. л.

Уксус винный белый - 1 ст. л.

Вино белое сухое - 1 стакан

Лук репчатый красный (большой) - 1 шт.

Приготовление

1. Шинкуем луковицу и стручок чили. Жгучие семена удаляем. Слегка растираем зерна кориандра.

2. Заливаем лук, чили, кориандр и лавровые листы белым винным уксусом и белым сухим вином. Ставим на огонь и доводим до кипения, не варим, а сразу снимаем с плиты.

3. Рыбное филе натираем солью. Обжариваем рыбу в растительном масле с обеих сторон по две минуты.

4. Перекладываем обжаренное рыбное филе в чистую емкость с бортом, заливаем горячим луковым маринадом и охлаждаем. Подаем перуанскую закуску эскабече к столу.

Приятного аппетита!