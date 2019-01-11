Кутья на Щедрый вечер: несколько старинных рецептов

В этот вечер по традиции хозяйки накрывают праздничный стол и готовят множество угощений для гостей.
По традиции хозяйки варили кутью вечером 13 января. Причем процесс приготовления должен был начинаться в определенное время и непременно сопровождался заговорами. Готовую кутью заправляли смальцем, сливками или сливочным маслом - именно поэтому ему называют "щедрой". Считалось, что чем больше ингредиентов входило в рецепт Щедрой кутьи, тем лучше в нынешнем году будет урожай и достаток в семье.
Багатая кутья
Чтобы приготовить по-настоящему богатую кутью, Вам понадобится:
Приготовление:
Афонская кутья
Ингредиенты:
Приготовление:
Накануне с вечера нужно подготовить все сухие составляющие, орехи и изюм, сухари перетереть в крошку. Пшеницу на ночь замочить в воде. А само Коливо надо готовить прямо в день праздника, а не заранее, потому что пшеница быстро высыхает и становится жесткой. Лучше будет на праздник встать утром пораньше и приступить к приготовлению
Пшеницу варить на слабом огне в чуть сладкой воде около полутора—двух часов, пока пшеница не станет мягкой. Нужно быть внимательным, чтобы пшеница не разварилась в кашу и была мягкой, но рассыпчатой. Высыпать пшеницу на дуршлаг, чтобы слить воду. После этого переложить пшеницу в марлю и подвесить, чтобы она окончательно просохла и охладилась. Смешать с дроблеными орехами, изюмом, кокосовой стружкой, можно добавить сахара по вкусу. Тертые сухари добавляют обильно, чтобы они впитали влагу, и чтобы коливо было рассыпчатым, а не мокрым. Выложить коливо на большое блюдо, выровнять поверхность плоским прежметом, например тиарелкой, чтобы получилось нечто больше похожее шайбу, чем горку. Посыпать сверху слоем сухарей и закончить слоем сахарной пудры. Украшать можно орехами, сухофруктами, сахарной пудрой и корицей. Корицу и пудру лучше сыпать через сито. Чтобы получились ровне границы используйте трафарет.
Кутья с сухофруктами и малиной
Ингредиенты:
Приготовление:
Пшеницу промойте и переберите. Вскипятите 4 стакана воды, добавьте пшеницу (или рис) и варите около 25 минут.
В готовую кашу добавьте соль, яблоки и груши, малину. Минут через 5-7 добавьте изюм. Варите еще несколько минут.
В остывшую кашу добавьте мед и оставьте на 1-2 часа.