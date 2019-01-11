Кутья на Щедрый вечер: несколько старинных рецептов

С 13 на 14 января украинцы будут отмечать Щедрый вечер, который в народе также называют Старый Новый год.

В этот вечер по традиции хозяйки накрывают праздничный стол и готовят множество угощений для гостей.

По традиции хозяйки варили кутью вечером 13 января. Причем процесс приготовления должен был начинаться в определенное время и непременно сопровождался заговорами. Готовую кутью заправляли смальцем, сливками или сливочным маслом - именно поэтому ему называют "щедрой". Считалось, что чем больше ингредиентов входило в рецепт Щедрой кутьи, тем лучше в нынешнем году будет урожай и достаток в семье.

Багатая кутья

Чтобы приготовить по-настоящему богатую кутью, Вам понадобится:

200 грамм крупы;

300 мл молока;

4 столовых ложки меда;

80 грамм мака;

200 грамм сухофруктов;

изюм, орехи, леденцы, шоколад и прочие добавки на свой вкус.

Приготовление:

Вначале свари узвар из сухофруктов. Промой их, залей половиной литра воды и оставь набухать на несколько часов. Затем поставь на медленный огонь, доведи до кипения и оставь остужаться. Крупу промой водой, залей стаканом чистой холодной воды и оставь постоять на 2-4 часа. Слей воду, добавь молоко и поставь на медленный огонь до готовности. Готовую крупу высыпь в миску для подачи, добавь мед, предварительно запаренный разбухший мак, немного узвара и щедрый приклад по своему вкусу. Лично моя бабушка всегда добавляла кусочки конфет "Каракум" и "Красный мак".

Афонская кутья

Ингредиенты:

Пшеница в зернах 1 стакан

Орехи лесные -70 г.

Орехи грецкие - 70 г.

Миндаль - 70 г.

Изюм - 200 г.

Кокосовая стружка

Сахарная пудра

Тертая корица 1 ст. ложка (по вкусу)

Сахарный песок (по вкусу)

И самый главный, монастырский по духу ингредиент. Пшеничные сухари 200 г.

Приготовление:

Накануне с вечера нужно подготовить все сухие составляющие, орехи и изюм, сухари перетереть в крошку. Пшеницу на ночь замочить в воде. А само Коливо надо готовить прямо в день праздника, а не заранее, потому что пшеница быстро высыхает и становится жесткой. Лучше будет на праздник встать утром пораньше и приступить к приготовлению

Пшеницу варить на слабом огне в чуть сладкой воде около полутора—двух часов, пока пшеница не станет мягкой. Нужно быть внимательным, чтобы пшеница не разварилась в кашу и была мягкой, но рассыпчатой. Высыпать пшеницу на дуршлаг, чтобы слить воду. После этого переложить пшеницу в марлю и подвесить, чтобы она окончательно просохла и охладилась. Смешать с дроблеными орехами, изюмом, кокосовой стружкой, можно добавить сахара по вкусу. Тертые сухари добавляют обильно, чтобы они впитали влагу, и чтобы коливо было рассыпчатым, а не мокрым. Выложить коливо на большое блюдо, выровнять поверхность плоским прежметом, например тиарелкой, чтобы получилось нечто больше похожее шайбу, чем горку. Посыпать сверху слоем сухарей и закончить слоем сахарной пудры. Украшать можно орехами, сухофруктами, сахарной пудрой и корицей. Корицу и пудру лучше сыпать через сито. Чтобы получились ровне границы используйте трафарет.

Кутья с сухофруктами и малиной

Ингредиенты:

2 ст зерен пшеницы или риса

1/2 или 1/3 ст меда (по ввкусу)

сушеные яблоки и груши

1/4 ст изюм

1/4 ст сушеная малина

Приготовление:

Пшеницу промойте и переберите. Вскипятите 4 стакана воды, добавьте пшеницу (или рис) и варите около 25 минут.

В готовую кашу добавьте соль, яблоки и груши, малину. Минут через 5-7 добавьте изюм. Варите еще несколько минут.

В остывшую кашу добавьте мед и оставьте на 1-2 часа.