Рецепт дня: салат Мимоза

Салат Мимоза давно считается праздничным, хотя его ингредиенты достаточно просты и их можно найти на кухне в любой день недели.

Говорят, салат Мимоза появился в 70-ые годы и стал кулинарным хитом многих женщин, которые хотели подавать на стол красиво оформленные блюда. А свое необычное название блюдо получило из-за схожести с весенней мимозой, лежащей на снегу.

Салат Мимоза

Что нам понадобится:

2 вареные морковки

3 вареных картошки

3 вареных яйца

1 репчатый лук

1 банка рыбной консервы (сардины, горбуша или сайра)

1 упаковка майонеза

зелень

соль (по желанию)

Салат Мимоза: как готовить

1. Заранее отварить картошку в мундире и морковку. Сварить яйца вкрутую и почистить.

2. Помыть лук, очистить и нарезать очень мелкими кубиками.

3. Картофель и морковь натереть на крупной терке. В яйцах отделить желток от белка, натереть их на мелкой терке отдельно друг от друга.

4. Открыть рыбные консервы, выложить рыбу из масла в тарелку и хорошо размять ее вилкой.

5. Подготовить блюдо для салата, слегка смочив его водой. Кладем ингредиенты в следующем порядке, промазывая каждый слой майонезом: белки, половина рыбы, лук, картофель, морковь, рыба, желтки. Поставить салат в холодильник на 2 часа.

В Мимозу можно добавить сыр – получится очень вкусно. Для этого нужно взять 75 грамм твердого сыра, натереть его на крупной терке и положить между луком и картофелем.

В старом рецепте салата Мимоза среди ингредиентов есть сливочное масло. Его в замороженном виде трут на крупной терке и выкладывают на морковку.