Рецепт дня: салат Мимоза

Говорят, салат Мимоза появился в 70-ые годы и стал кулинарным хитом многих женщин, которые хотели подавать на стол красиво оформленные блюда. А свое необычное название блюдо получило из-за схожести с весенней мимозой, лежащей на снегу.
Салат Мимоза
Что нам понадобится:
2 вареные морковки
3 вареных картошки
3 вареных яйца
1 репчатый лук
1 банка рыбной консервы (сардины, горбуша или сайра)
1 упаковка майонеза
зелень
соль (по желанию)
Салат Мимоза: как готовить
1. Заранее отварить картошку в мундире и морковку. Сварить яйца вкрутую и почистить.
2. Помыть лук, очистить и нарезать очень мелкими кубиками.
3. Картофель и морковь натереть на крупной терке. В яйцах отделить желток от белка, натереть их на мелкой терке отдельно друг от друга.
4. Открыть рыбные консервы, выложить рыбу из масла в тарелку и хорошо размять ее вилкой.
5. Подготовить блюдо для салата, слегка смочив его водой. Кладем ингредиенты в следующем порядке, промазывая каждый слой майонезом: белки, половина рыбы, лук, картофель, морковь, рыба, желтки. Поставить салат в холодильник на 2 часа.
В Мимозу можно добавить сыр – получится очень вкусно. Для этого нужно взять 75 грамм твердого сыра, натереть его на крупной терке и положить между луком и картофелем.
В старом рецепте салата Мимоза среди ингредиентов есть сливочное масло. Его в замороженном виде трут на крупной терке и выкладывают на морковку.