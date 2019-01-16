Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром

Это достаточно простое блюдо, готовится очень легко и просто, обладает прекрасным вкусом и отлично подходит для завтрака, обеда или ужина в качестве закуски или гарнира к мясу.
Ингридиенты
Для подготовки формочек:
Приготовление
1. Подготавливаем все продукты, их немного. Зелень петрушки измельчаем. Картофель "в мундире" отвариваем до готовности (примерно 30 минут после закипания).
2. Пока картошка ещё не остыла, чистим и разминаем в пюре любым удобным для вас способом. Главное, чтобы пюре было без комочков.
3. Теперь в картофельное пюре добавляем сливочное масло, соль, чёрный перец и яйца.
4. Измельчённую зелень петрушки тоже добавляем к картофелю. Хорошо все перемешиваем.
Духовку включаем для разогрева до 180 градусов.
5. Ещё нам понадобятся формочки для запекания (у меня диаметром 9 см). Стенки и дно формочек хорошо смазываем растительным маслом и посыпаем сухарями.
6. Выкладываем часть пюре в формочки, закрывая дно и бока. В центр отправляем несколько кубиков сыра.
7. Сверху выкладываем маринованные грибочки, их можно порезать.
8. Закрываем начинку из грибов и сыра картофельным пюре. Разравниваем вилкой.
9. Добавляем ложечку сметаны и распределяем по всей поверхности.
10.Отправляем формочки с картофельным пюре, сыром и грибами в разогретую духовку. Готовим картофельные мини-запеканки с грибами и сыром при температуре 180 градусов 25-30 минут.
11. Запеканки получились очень нежными и вкусными, больше напоминают картофельное суфле с грибами и сыром! С начинкой можно пофантазировать, в следующий раз так и сделаю! Подаём мини-запеканки из картофеля в формочках.
12. А если дать запеканкам немного остыть, можно перевернуть их на тарелку.
Приятного аппетита!