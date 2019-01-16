Скачать
Среда, 16.01.2019
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками, план Мэй по Brexit и теракт в Кении
Итоги 15 января: Суд над пленными моряками и план Мэй по Brexit
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром

Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
08:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Интересно, вкусно и очень просто! Начинку можно использовать любую.

Это достаточно простое блюдо, готовится очень легко и просто, обладает прекрасным вкусом и отлично подходит для завтрака, обеда или ужина в качестве закуски или гарнира к мясу.

Ингридиенты

  • Картофель - 600 г
  • Грибы маринованные - 100 г
  • Сыр твёрдый - 60 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Зелень петрушки - 2 ст. ложки
  • Масло сливочное - 2 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Сметана - 2 ст. ложки

Для подготовки формочек:

  • Сухари панировочные
  • Масло растительное

Приготовление

1. Подготавливаем все продукты, их немного. Зелень петрушки измельчаем. Картофель "в мундире" отвариваем до готовности (примерно 30 минут после закипания).

2. Пока картошка ещё не остыла, чистим и разминаем в пюре любым удобным для вас способом. Главное, чтобы пюре было без комочков.

3. Теперь в картофельное пюре добавляем сливочное масло, соль, чёрный перец и яйца.

4. Измельчённую зелень петрушки тоже добавляем к картофелю. Хорошо все перемешиваем.

Духовку включаем для разогрева до 180 градусов.

5. Ещё нам понадобятся формочки для запекания (у меня диаметром 9 см). Стенки и дно формочек хорошо смазываем растительным маслом и посыпаем сухарями.

6. Выкладываем часть пюре в формочки, закрывая дно и бока. В центр отправляем несколько кубиков сыра.

7. Сверху выкладываем маринованные грибочки, их можно порезать.

8. Закрываем начинку из грибов и сыра картофельным пюре. Разравниваем вилкой.

9. Добавляем ложечку сметаны и распределяем по всей поверхности.

10.Отправляем формочки с картофельным пюре, сыром и грибами в разогретую духовку. Готовим картофельные мини-запеканки с грибами и сыром при температуре 180 градусов 25-30 минут.

11. Запеканки получились очень нежными и вкусными, больше напоминают картофельное суфле с грибами и сыром! С начинкой можно пофантазировать, в следующий раз так и сделаю! Подаём мини-запеканки из картофеля в формочках.

12. А если дать запеканкам немного остыть, можно перевернуть их на тарелку.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт, Приготовление, Рецепт дня, Блюда с картофеля, Картофельные мини-запеканки, Мини-запеканки, Приготовление запеканки, Вкусные рецепты с картофеля, Мини-запеканки с грибами и сыром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
03 Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
04 Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики
05 Супрун: врач сам решает, идти ли к пациентам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
В Украине подорожали доллары и евро
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь