Рецепт дня: картофельные мини-запеканки с грибами и сыром

Интересно, вкусно и очень просто! Начинку можно использовать любую.

Это достаточно простое блюдо, готовится очень легко и просто, обладает прекрасным вкусом и отлично подходит для завтрака, обеда или ужина в качестве закуски или гарнира к мясу.

Ингридиенты

Картофель - 600 г

Грибы маринованные - 100 г

Сыр твёрдый - 60 г

Яйца - 2 шт.

Зелень петрушки - 2 ст. ложки

Масло сливочное - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Сметана - 2 ст. ложки

Для подготовки формочек:

Сухари панировочные

Масло растительное

Приготовление

1. Подготавливаем все продукты, их немного. Зелень петрушки измельчаем. Картофель "в мундире" отвариваем до готовности (примерно 30 минут после закипания).

2. Пока картошка ещё не остыла, чистим и разминаем в пюре любым удобным для вас способом. Главное, чтобы пюре было без комочков.

3. Теперь в картофельное пюре добавляем сливочное масло, соль, чёрный перец и яйца.

4. Измельчённую зелень петрушки тоже добавляем к картофелю. Хорошо все перемешиваем.

Духовку включаем для разогрева до 180 градусов.

5. Ещё нам понадобятся формочки для запекания (у меня диаметром 9 см). Стенки и дно формочек хорошо смазываем растительным маслом и посыпаем сухарями.

6. Выкладываем часть пюре в формочки, закрывая дно и бока. В центр отправляем несколько кубиков сыра.

7. Сверху выкладываем маринованные грибочки, их можно порезать.

8. Закрываем начинку из грибов и сыра картофельным пюре. Разравниваем вилкой.

9. Добавляем ложечку сметаны и распределяем по всей поверхности.

10.Отправляем формочки с картофельным пюре, сыром и грибами в разогретую духовку. Готовим картофельные мини-запеканки с грибами и сыром при температуре 180 градусов 25-30 минут.

11. Запеканки получились очень нежными и вкусными, больше напоминают картофельное суфле с грибами и сыром! С начинкой можно пофантазировать, в следующий раз так и сделаю! Подаём мини-запеканки из картофеля в формочках.

12. А если дать запеканкам немного остыть, можно перевернуть их на тарелку.

Приятного аппетита!