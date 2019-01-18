Рецепт дня: куриный рулет с грибами и сыром

Рецепт нежного рулета из курицы с грибной начинкой. Куриное филе предварительно маринуется в йогурте с горчицей. Кислая среда йогурта размягчает филе и делает куриный рулет очень сочным. Годами проверенное сочетание курицы, шампиньонов и сыра нравится всем и никого не оставит равнодушным!
Ингридиенты
Приготовление
1 Духовку разогреваем до 180 градусов.
Каждое куриное филе разрезаем пополам, не доходя до конца, и раскрываем "бабочкой". Малое филе я срезаю.
2 Отбиваем куриное филе, накрыв его плёнкой.
3 Смешиваем йогурт (можно заменить сметаной) с горчицей. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем.
4 Полученным соусом натираем филе с обеих сторон. Оставляем мясо мариноваться.
5 Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Грибы мелко нарезаем.
6 Обжариваем лук на растительном масле.
7 Добавляем грибы к луку и жарим до готовности. Солим грибы по вкусу.
8 Петрушку мелко рубим. Сыр и чеснок натираем на мелкой тёрке.
9 Добавляем к грибам с луком чеснок, петрушку и сыр. Перемешиваем и снимаем с огня.
10 Куриное филе выкладываем внахлест друг на друга, по центру выкладываем начинку. Скручиваем куриное филе с грибами в рулет.
11 Скрепляем куриный рулет с грибами и сыром зубочистками и отправляем в форму для запекания швом вниз.
12 Запекаем рулет из курицы в духовке, разогретой при 180 градусах, 20-30 минут. (Отдельно я запекала маринованное малое филе.)
13 Из готового куриного рулета достаём зубочистки. Нарезаем мясной рулет порционными кусочками и подаём к столу.
Приятного аппетита!