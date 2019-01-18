Рецепт дня: куриный рулет с грибами и сыром

Рулет получается очень вкусным и красивым, а готовится это украшение достаточно просто.

Рецепт нежного рулета из курицы с грибной начинкой. Куриное филе предварительно маринуется в йогурте с горчицей. Кислая среда йогурта размягчает филе и делает куриный рулет очень сочным. Годами проверенное сочетание курицы, шампиньонов и сыра нравится всем и никого не оставит равнодушным!

Ингридиенты

Филе куриное - 2 шт.

Шампиньоны - 10 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твёрдый - 30 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Йогурт (или сметана) - 1 ст. ложка

Горчица дижонская - 1 ст. ложка

Петрушка свежая - 1 ст. ложка

Чеснок - 1 зубчик

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Духовку разогреваем до 180 градусов.

Каждое куриное филе разрезаем пополам, не доходя до конца, и раскрываем "бабочкой". Малое филе я срезаю.

2 Отбиваем куриное филе, накрыв его плёнкой.

3 Смешиваем йогурт (можно заменить сметаной) с горчицей. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

4 Полученным соусом натираем филе с обеих сторон. Оставляем мясо мариноваться.

5 Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Грибы мелко нарезаем.

6 Обжариваем лук на растительном масле.

7 Добавляем грибы к луку и жарим до готовности. Солим грибы по вкусу.

8 Петрушку мелко рубим. Сыр и чеснок натираем на мелкой тёрке.

9 Добавляем к грибам с луком чеснок, петрушку и сыр. Перемешиваем и снимаем с огня.

10 Куриное филе выкладываем внахлест друг на друга, по центру выкладываем начинку. Скручиваем куриное филе с грибами в рулет.

11 Скрепляем куриный рулет с грибами и сыром зубочистками и отправляем в форму для запекания швом вниз.

12 Запекаем рулет из курицы в духовке, разогретой при 180 градусах, 20-30 минут. (Отдельно я запекала маринованное малое филе.)

13 Из готового куриного рулета достаём зубочистки. Нарезаем мясной рулет порционными кусочками и подаём к столу.

Приятного аппетита!