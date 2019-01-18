Скачать
Пятница, 18.01.2019
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)

Рецепт дня: куриный рулет с грибами и сыром

Рецепт дня: куриный рулет с грибами и сыром
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Рулет получается очень вкусным и красивым, а готовится это украшение достаточно просто.

Рецепт нежного рулета из курицы с грибной начинкой. Куриное филе предварительно маринуется в йогурте с горчицей. Кислая среда йогурта размягчает филе и делает куриный рулет очень сочным. Годами проверенное сочетание курицы, шампиньонов и сыра нравится всем и никого не оставит равнодушным!

Ингридиенты

  • Филе куриное - 2 шт.
  • Шампиньоны - 10 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сыр твёрдый - 30 г
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Йогурт (или сметана) - 1 ст. ложка
  • Горчица дижонская - 1 ст. ложка
  • Петрушка свежая - 1 ст. ложка
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Духовку разогреваем до 180 градусов.

Каждое куриное филе разрезаем пополам, не доходя до конца, и раскрываем "бабочкой". Малое филе я срезаю.

2 Отбиваем куриное филе, накрыв его плёнкой.

3 Смешиваем йогурт (можно заменить сметаной) с горчицей. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

4 Полученным соусом натираем филе с обеих сторон. Оставляем мясо мариноваться.

5 Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Грибы мелко нарезаем.

6 Обжариваем лук на растительном масле.

7 Добавляем грибы к луку и жарим до готовности. Солим грибы по вкусу.

8 Петрушку мелко рубим. Сыр и чеснок натираем на мелкой тёрке.

9 Добавляем к грибам с луком чеснок, петрушку и сыр. Перемешиваем и снимаем с огня.

10 Куриное филе выкладываем внахлест друг на друга, по центру выкладываем начинку. Скручиваем куриное филе с грибами в рулет.

11 Скрепляем куриный рулет с грибами и сыром зубочистками и отправляем в форму для запекания швом вниз.

12 Запекаем рулет из курицы в духовке, разогретой при 180 градусах, 20-30 минут. (Отдельно я запекала маринованное малое филе.)

13 Из готового куриного рулета достаём зубочистки. Нарезаем мясной рулет порционными кусочками и подаём к столу.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт, Курица, Куриное филе, Приготовление, Рецепт дня, Блюда с куринового филе, Что приготовить из курицы, Куриный рулет с грибами и сыром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
02 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
03 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
04 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
05 Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Рецепт дня: куриный рулет с грибами и сыром
Рецепт дня: куриный рулет с грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь