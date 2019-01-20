Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой

В начинке таких котлет есть не только сыр, но еще и яйца с зеленью, поэтому результат получится неимоверно вкусным. Такое мясное блюдо можно приготовить в любой день недели.
Котлеты с сырной начинкой
Что нам понадобится:
500 г фарша говядины или свинины
2 зубчика чеснока
1 маленький репчатый лук
¼ батона
1 яйцо
соль
перец
Для начинки:
150 г сыра
2 вареных яйца
Зелень (петрушка/укроп)
2 ст. ложки сливочного масла
Котлеты с сырной начинкой: как готовить
1. Вымочить хлеб в воде, смешать его с фаршем. Измельчить репчатый лук, зубчики чеснока и добавить их в мясо вместе с одним яйцом, затем посолить и поперчить фарш.
2. Отдельно в посудине смешать тертый сыр, 2 тертых на мелкую терку вареных яйца и зелень. Затем добавить 2 столовых ложки теплого сливочного масла и еще раз перемешать.
3. Формируем котлеты. Столовой ложкой набрать порцию фарша, сделать в средине углубление и аккуратно положить туда немного сырной начинки. После этого сформировать котлету.
4. Положить котлеты на сковороду с разогретым растительным маслом и жарить с двух сторон на слабом огне до коричнево-золотистой корочки.
Котлеты получатся еще вкуснее, если их посыпать панировочными сухариками, а затем уже отправить на сковороду.