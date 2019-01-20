Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой

Вкусные котлеты, которые подойдут и на праздники, и в повседневные дни.

В начинке таких котлет есть не только сыр, но еще и яйца с зеленью, поэтому результат получится неимоверно вкусным. Такое мясное блюдо можно приготовить в любой день недели.

Котлеты с сырной начинкой

Что нам понадобится:

500 г фарша говядины или свинины

2 зубчика чеснока

1 маленький репчатый лук

¼ батона

1 яйцо

соль

перец

Для начинки:

150 г сыра

2 вареных яйца

Зелень (петрушка/укроп)

2 ст. ложки сливочного масла

Котлеты с сырной начинкой: как готовить

1. Вымочить хлеб в воде, смешать его с фаршем. Измельчить репчатый лук, зубчики чеснока и добавить их в мясо вместе с одним яйцом, затем посолить и поперчить фарш.

2. Отдельно в посудине смешать тертый сыр, 2 тертых на мелкую терку вареных яйца и зелень. Затем добавить 2 столовых ложки теплого сливочного масла и еще раз перемешать.

3. Формируем котлеты. Столовой ложкой набрать порцию фарша, сделать в средине углубление и аккуратно положить туда немного сырной начинки. После этого сформировать котлету.

4. Положить котлеты на сковороду с разогретым растительным маслом и жарить с двух сторон на слабом огне до коричнево-золотистой корочки.

Котлеты получатся еще вкуснее, если их посыпать панировочными сухариками, а затем уже отправить на сковороду.