Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом

Предлагаю вам приготовить очень оригинальные кокосовые сырники с бананом. В данном рецепте в состав сырников не добавляется мука, однако творог следует выбирать мягкий и сухой, чтоб сырники хорошо держали форму. Также, в качестве сюрприза, в центр сырника прячется кружок банана и, в готовых сырниках, есть ощущение, что внутри есть крем.
Ингридиенты
Приготовление
1 Подготовьте все необходимое для приготовления кокосовых сырников с бананом.
2 В миску с творогом добавьте сахар и соль.Разотрите творог вилкой.
3 Добавьте яйцо.
4 Всыпьте кокосовую стружку. Интенсивно перемешайте все соединенные компоненты. Отставьте в сторону миску с творожной основой на 15-20 минут.
5 Порежьте банан тонкими кружочками.
6 Сформируйте из творожной массы сырники небольшого размера и выложите на припыленную мукой поверхность.
7 На каждую заготовку выложите по одному кусочку банана.
8 Закройте банан творожной массой и сформируйте сырник. Чтобы сырник быстро прожарился, делайте маленькие и тонкие заготовки.
9 Обваляйте сырники в муке с двух сторон.
10 Выложите сырники на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте на минимальном уровне огня.
11 Готовые кокосовые сырники с бананом выкладывайте на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, для удаления лишнего масла.
В результате получатся пышные сырники с кокосовым ароматом, манящим поскорее изведать это вкуснейшее лакомство.
Сырники особо хороши с медом, сметаной, сгущенным молоком или вареньем.
Приятного аппетита!