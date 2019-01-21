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Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом

Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом
08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если хотите удивить окружающих оригинальным десертом, приготовьте традиционные сырники необычным способом - с кокосовой стружкой и бананами.

Предлагаю вам приготовить очень оригинальные кокосовые сырники с бананом. В данном рецепте в состав сырников не добавляется мука, однако творог следует выбирать мягкий и сухой, чтоб сырники хорошо держали форму. Также, в качестве сюрприза, в центр сырника прячется кружок банана и, в готовых сырниках, есть ощущение, что внутри есть крем.

Ингридиенты

  • Банан - 1 шт.
  • Творог - 250 г
  • Кокосовая стружка - 40 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 30 г
  • Соль - 1 щепотка
  • Мука пшеничная высшего сорта - 50 г
  • Масло подсолнечное - 50 г

Приготовление

1 Подготовьте все необходимое для приготовления кокосовых сырников с бананом.

2 В миску с творогом добавьте сахар и соль.Разотрите творог вилкой.

3 Добавьте яйцо.

4 Всыпьте кокосовую стружку. Интенсивно перемешайте все соединенные компоненты. Отставьте в сторону миску с творожной основой на 15-20 минут.

5 Порежьте банан тонкими кружочками.

6 Сформируйте из творожной массы сырники небольшого размера и выложите на припыленную мукой поверхность.

7 На каждую заготовку выложите по одному кусочку банана.

8 Закройте банан творожной массой и сформируйте сырник. Чтобы сырник быстро прожарился, делайте маленькие и тонкие заготовки.

9 Обваляйте сырники в муке с двух сторон.

10 Выложите сырники на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте на минимальном уровне огня.

11 Готовые кокосовые сырники с бананом выкладывайте на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, для удаления лишнего масла.

В результате получатся пышные сырники с кокосовым ароматом, манящим поскорее изведать это вкуснейшее лакомство.

Сырники особо хороши с медом, сметаной, сгущенным молоком или вареньем.

Приятного аппетита!

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