Рецепт дня: скумбрия запеченная в банке

Скумбрия получится мягкой и нежной за счет запекания в собственном соку. Благодаря компактному размеру банок на противне удастся разместить много ёмкостей с рыбой и одновременно приготовить большое количество скумбрии с овощами.
Ингридиенты
Приготовление
1 Перед тем как приготовить запеченную скумбрию в духовке, подготовьте необходимые продукты. Духовку включите для разогрева до 160°С.
2 Лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной тёрке.
3 У скумбрии отрежьте голову, удалите внутренности. Тщательно вымойте тушки. Порежьте рыбу большими кусками и поместите в миску.
4 Обильно посолите скумбрию.
5 На дно банки объемом 1 л выложите половину лука.
6 Поверх лука выложите несколько кусочков рыбы. Следующим слоем распределите половину моркови.
7 Добавьте к рыбе в банке 2 лавровых листа и 3 горошины чёрного перца.
8 Полейте скумбрию с овощами растительным маслом.
9 Повторите слои из лука, рыбы и моркови. Добавьте оставшиеся лавровые листы и перец горошком. Плотно закройте банку фольгой.
10 Поместите скумбрию в банке в разогретую до 160°С духовку. Запекайте скумбрию в духовке в течение 60 минут.
Скумбрия, запечённая в банке, готова.
Приятного аппетита!