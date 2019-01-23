Рецепт дня: скумбрия запеченная в банке

Любителям запеченной в духовке скумбрии однозначно понравится оригинальный способ приготовления рыбы в банке.

Скумбрия получится мягкой и нежной за счет запекания в собственном соку. Благодаря компактному размеру банок на противне удастся разместить много ёмкостей с рыбой и одновременно приготовить большое количество скумбрии с овощами.

Ингридиенты

Скумбрия - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 20 г

Лавровый лист - 4 шт.

Соль - 10 г

Перец чёрный горошком - 6 шт.

Приготовление

1 Перед тем как приготовить запеченную скумбрию в духовке, подготовьте необходимые продукты. Духовку включите для разогрева до 160°С.

2 Лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной тёрке.

3 У скумбрии отрежьте голову, удалите внутренности. Тщательно вымойте тушки. Порежьте рыбу большими кусками и поместите в миску.

4 Обильно посолите скумбрию.

5 На дно банки объемом 1 л выложите половину лука.

6 Поверх лука выложите несколько кусочков рыбы. Следующим слоем распределите половину моркови.

7 Добавьте к рыбе в банке 2 лавровых листа и 3 горошины чёрного перца.

8 Полейте скумбрию с овощами растительным маслом.

9 Повторите слои из лука, рыбы и моркови. Добавьте оставшиеся лавровые листы и перец горошком. Плотно закройте банку фольгой.

10 Поместите скумбрию в банке в разогретую до 160°С духовку. Запекайте скумбрию в духовке в течение 60 минут.

Скумбрия, запечённая в банке, готова.

Приятного аппетита!