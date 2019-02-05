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Рецепт дня: кокосовая панакота

Рецепт дня: кокосовая панакота
07:33 Сегодня Телеграф

Прекрасный десерт для любителей поэкспериментировать с классическими рецептами!

Панакота (или панна-котта) на кокосовом молоке - любимый многими десерт в экзотической вариации! Благодаря кокосовому молоку, приготовленному самостоятельно из кокоса, панакота имеет шикарный кокосовый вкус и аромат, а жирные сливки и желатин придают десерту нежную, но устойчивую кремовую консистенцию.

Ингредиенты

  • Кокос - 1 шт.
  • Вода - 350 мл
  • Сливки жирностью 33% - 200 мл
  • Сахар - 80 г
  • Сахар ванильный - 1 ч. ложка
  • Желатин быстрорастворимый - 1 ст. ложка
  • Вода для замачивания желатина - 3 ст. ложки

Приготовление

1 Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кокосовой панна-котты.

2 Кокосовое молоко можно купить уже готовое (понадобится 200 мл), а можно приготовить его самостоятельно из кокосового ореха. Так как приготовить кокосовое молоко в разы выгоднее, нежели покупать уже готовое, этим мы и займёмся. В основании кокоса находятся три дырочки. Одна из них легко прокалывается ножом, спицей или другим острым предметом. Проколите кокос и дайте жидкости, находящейся внутри ореха, стечь. Это не кокосовое молоко, это кокосовый сок. Затем расколите кокос, проворачивая его и сильно постукивая по центральной части. Несколько минут усердной работы - и кокос расколот!

3 Ножом отделите мякоть кокоса от твёрдой оболочки. Срежьте с мякоти кокоса коричневую корочку. Нам нужны кусочки белой кокосовой мякоти. Промойте их и просушите.

4 Теперь натрите мякоть кокоса на мелкой тёрке или измельчите с помощью кухонного комбайна. Кухонный комбайн сделает эту работу очень быстро.

5 Переложите натёртый кокос в кастрюльку или миску.

6 Залейте натёртую сырую кокосовую стружку кипятком, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

7 Затем откиньте кокосовую стружку вместе с жидкостью на ситечко и дайте жидкости стечь. Получившаяся жидкость и будет кокосовым молоком! Для этого рецепта отмерьте 200 мл кокосового молока. Стружку можно подсушить в духовке и использовать для других рецептов.

8 Быстрорастворимый желатин пересыпьте в ёмкость и залейте холодной водой. Оставьте на 5 минут. Затем растопите в микроволновой печи, не давая желатиновой смеси закипеть.

9 В кастрюльке соедините кокосовое молоко и жирные сливки.

10 Сюда же всыпьте сахар и ванильный сахар.

11 Перемешайте кокосово-сливочную смесь и доведите почти до кипения.

12 В получившуюся смесь введите желатин и перемешайте как следует.

13 Разлейте кокосовую смесь в стаканы или пиалы, остудите при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 5 часов до полного застывания.

Готовую панна-котту украсьте кокосовый стружкой или по своему желанию.

Приятного аппетита!

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