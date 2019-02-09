Рецепт дня: блинный шоколадный торт

Наверное, это самый универсальный пошаговый рецепт с фото шоколадного блинного торта.

Все ингредиенты для его приготовления в домашних условиях найдутся у каждой хозяйки, а неизменно любимый шоколадный вкус оценят и гости, и вся ваша семья.

Ингредиенты для коржей:

молоко – 0,6 л;

мука – 300 г;

яйца куриные – 2 шт.;

сахар – 100 г;

растительное или сливочное масло;

какао тертое – 25 г.

Ингредиенты для крема:

творог – 0,5 кг;

йогурт или жидкая сметана – 150 г;

желатин – 15 г;

сахар – 100 г;

вода – 100 мл;

ванилин – 1 ч. л.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

какао тертое – 2 ст. л.;

сметана – 5 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

сливочное масло – 30 г.

Приготовление:

Коржи для блинного торта готовятся так же, как и обычные блины. Начать приготовление стоит именно с них, но перед этим замочите желатин с водой, чтобы к нужному моменту он уже набух. Пропорции могут быть несколько иные, чем в перечне ингредиентов, в зависимости от вида выбранного вами желатина. Поэтому этот момент уточните в прилагаемой инструкции. Разбейте в глубокую тарелку яйца и всыпьте в него сахар. Тщательно перемешайте их между собой, чтобы сахар растворился, и появилась небольшая яичная пена. Использовать для этой задачи миксер необязательно – можно вполне справиться венчиком. Теперь влейте в тесто молоко, немного размешайте и частями засыпьте муку. Обязательно просейте её, чтобы в нежных тонких блинах не было комочков. Осталось 2 ингредиента: какао и масло. Их также вмешайте в тесто. Масло можно не добавлять в тесто, а смазывать им непосредственно сковороду, но это более длительный процесс. Когда все коржи будут готовы, оставьте их остывать, а сами займитесь кремом. Сейчас мы рассмотрим приготовление творожного крема, который прекрасно подойдёт для блинных коржей, но вы можете заменить его любым другим кремом нас ваше усмотрение. Итак, перетрите творог с сахаром, добавьте сметану или йогурт без добавок и все тщательно смешайте. У вас должна получиться однородная масса. По желанию добавьте в крем ванилин или ванильный сахар. Настала очередь желатина. К этому времени он должен набухнуть и вам останется просто растопить его в микроволновой печи или на плите при помощи водяной бани. Добавьте желатин в готовый крем, хорошо все перемешайте и оставьте творожную массу в холодильнике на 20-30 минут. Обрежьте коржи так, чтобы все они были одинакового размера. Вы можете придать им круглую или квадратную форму. Промазывайте парой столовых ложек крема каждый корж, после чего остатками обмажьте торт сверху и по бокам. Пока будете заниматься шоколадной глазурью, отправьте торт в холодильник на 30 минут. Смешайте все вышеуказанные ингредиенты для глазури в сотейнике, подогрейте их на медленном огне, хорошо перемешайте и полейте получившейся массой торт. Перед подачей торт должен настояться, а глазурь застыть, поэтому отправьте готовый десерт еще раз в холодильник минимум на 1 час.

Приятного аппетита!