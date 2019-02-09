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Рецепт дня: блинный шоколадный торт

Рецепт дня: блинный шоколадный торт
07:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Наверное, это самый универсальный пошаговый рецепт с фото шоколадного блинного торта.

Все ингредиенты для его приготовления в домашних условиях найдутся у каждой хозяйки, а неизменно любимый шоколадный вкус оценят и гости, и вся ваша семья.

Ингредиенты для коржей:

  • молоко – 0,6 л;
  • мука – 300 г;
  • яйца куриные – 2 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • растительное или сливочное масло;
  • какао тертое – 25 г.

Ингредиенты для крема:

  • творог – 0,5 кг;
  • йогурт или жидкая сметана – 150 г;
  • желатин – 15 г;
  • сахар – 100 г;
  • вода – 100 мл;
  • ванилин – 1 ч. л.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

  • какао тертое – 2 ст. л.;
  • сметана – 5 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 30 г.

Приготовление:

  1. Коржи для блинного торта готовятся так же, как и обычные блины. Начать приготовление стоит именно с них, но перед этим замочите желатин с водой, чтобы к нужному моменту он уже набух. Пропорции могут быть несколько иные, чем в перечне ингредиентов, в зависимости от вида выбранного вами желатина. Поэтому этот момент уточните в прилагаемой инструкции.
  2. Разбейте в глубокую тарелку яйца и всыпьте в него сахар. Тщательно перемешайте их между собой, чтобы сахар растворился, и появилась небольшая яичная пена. Использовать для этой задачи миксер необязательно – можно вполне справиться венчиком. Теперь влейте в тесто молоко, немного размешайте и частями засыпьте муку. Обязательно просейте её, чтобы в нежных тонких блинах не было комочков.
  3. Осталось 2 ингредиента: какао и масло. Их также вмешайте в тесто. Масло можно не добавлять в тесто, а смазывать им непосредственно сковороду, но это более длительный процесс.
  4. Когда все коржи будут готовы, оставьте их остывать, а сами займитесь кремом. Сейчас мы рассмотрим приготовление творожного крема, который прекрасно подойдёт для блинных коржей, но вы можете заменить его любым другим кремом нас ваше усмотрение. Итак, перетрите творог с сахаром, добавьте сметану или йогурт без добавок и все тщательно смешайте. У вас должна получиться однородная масса.
  5. По желанию добавьте в крем ванилин или ванильный сахар. Настала очередь желатина. К этому времени он должен набухнуть и вам останется просто растопить его в микроволновой печи или на плите при помощи водяной бани.
  6. Добавьте желатин в готовый крем, хорошо все перемешайте и оставьте творожную массу в холодильнике на 20-30 минут.
  7. Обрежьте коржи так, чтобы все они были одинакового размера. Вы можете придать им круглую или квадратную форму.
  8. Промазывайте парой столовых ложек крема каждый корж, после чего остатками обмажьте торт сверху и по бокам. Пока будете заниматься шоколадной глазурью, отправьте торт в холодильник на 30 минут.
  9. Смешайте все вышеуказанные ингредиенты для глазури в сотейнике, подогрейте их на медленном огне, хорошо перемешайте и полейте получившейся массой торт.
  10. Перед подачей торт должен настояться, а глазурь застыть, поэтому отправьте готовый десерт еще раз в холодильник минимум на 1 час.

Приятного аппетита!

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