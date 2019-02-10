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Рецепт дня: ханум (ленивые манты)

Рецепт дня: ханум (ленивые манты)
07:54 Сегодня Телеграф

Очень вкусно и сытно, а главное в рецепте ханум - его простота.

Приготовлено это блюдо так, как мой муж готовил, - вкус и рецепт его детства.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука - 2 стакана
  • Яйцо - 1 шт.
  • Вода теплая - 100 мл
  • Соль - по вкусу

Для начинки:

  • Мясо (филе свинины) - 200 г
  • Картофель - 1 крупный
  • Лук репчатый - 1 средний
  • Масло сливочное растопленное (для смазывания) - ~40 г
  • Соль - по вкусу
  • Приправы по вкусу

Приготовление

1 В чашу налить воду, разбить яйцо, добавить соль и постепенно добавить муку. Замесить эластичное тесто. Для удобства можно смазать стол и руки растительным маслом.

2 Мясо и картофель мелко нарезать кубиками, лук нашинковать, масло растопить.

3 Тесто разделить на 2 части. Одну часть раскатать, смазать растопленным маслом, выложить на нее равномерно все ингредиенты начинки.

4 Аккуратно скрутить рулет.

5 Выложить его в смазанную маслом мантоварку (или пароварку). Варить 40-60 минут.

При подаче можно украсить ханум зеленью, сметаной или жареным луком.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Приготовление, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Ленивые манты, Приготовление ханум.
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