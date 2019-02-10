Рецепт дня: ханум (ленивые манты)

Приготовлено это блюдо так, как мой муж готовил, - вкус и рецепт его детства.
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Приготовление
1 В чашу налить воду, разбить яйцо, добавить соль и постепенно добавить муку. Замесить эластичное тесто. Для удобства можно смазать стол и руки растительным маслом.
2 Мясо и картофель мелко нарезать кубиками, лук нашинковать, масло растопить.
3 Тесто разделить на 2 части. Одну часть раскатать, смазать растопленным маслом, выложить на нее равномерно все ингредиенты начинки.
4 Аккуратно скрутить рулет.
5 Выложить его в смазанную маслом мантоварку (или пароварку). Варить 40-60 минут.
При подаче можно украсить ханум зеленью, сметаной или жареным луком.
Приятного аппетита!