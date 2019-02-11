Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана

Интересное сочетание продуктов для этого напитка сделает его вкус идеальным. Попробуйте!
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготовим ингредиенты. Помоем фрукты в теплой воде.
2 Для удобства переработки в блендере очищенный банан порежем небольшими кусочками.
3 Снимем кожицу с хурмы, удалим семечки. Мякоть порежем кубиками.
4 Из апельсина выдавим сок.
5 В чашу блендера выложим измельченные банан и хурму. Зальем ингредиенты апельсиновым соком. Засыплем корицу.
6 Включим блендер на 30 секунд.
7 Готовый смузи выльем в стакан (любую другую удобную посуду).
При подаче можно украсить освежающий напиток веточкой мяты.
Приятного аппетита!