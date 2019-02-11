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Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана

Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
08:10 Сегодня Телеграф

Смузи из хурмы, апельсина и банана отличается освежающим и очень ярким вкусом.

Интересное сочетание продуктов для этого напитка сделает его вкус идеальным. Попробуйте!

Ингредиенты

  • Хурма - 1 шт.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Банан - 1 шт.
  • Корица молотая - 1/2 ч. ложки
  • Мята свежая (для подачи) - 1-2 веточки

Приготовление

1 Подготовим ингредиенты. Помоем фрукты в теплой воде.

2 Для удобства переработки в блендере очищенный банан порежем небольшими кусочками.

3 Снимем кожицу с хурмы, удалим семечки. Мякоть порежем кубиками.

4 Из апельсина выдавим сок.

5 В чашу блендера выложим измельченные банан и хурму. Зальем ингредиенты апельсиновым соком. Засыплем корицу.

6 Включим блендер на 30 секунд.

7 Готовый смузи выльем в стакан (любую другую удобную посуду).

При подаче можно украсить освежающий напиток веточкой мяты.

Приятного аппетита!

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