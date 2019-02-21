Рецепт дня: банановые маффины с шоколадом

Если хочется чего-то сладкого к чаю или гости на пороге, возможно, рецепт маффинов с бананом и шоколадом Вам пригодится. Рецепт крайне прост, а приготовление занимает от силы 30 минут.
Ингридиенты
Приготовление
1. Включаем и разогреваем духовку до 200°C. Банан очищаем и пюрируем вилкой.
2. В миску высыпаем сухие ингредиенты: 250 г муки, 60 г сахара, 12 г разрыхлителя и щепотку соли. Перемешиваем.
3. Добавляем банан в миску.
4. Растапливаем 50 г сливочного масла и тоже добавляем в миску.
5. Туда же добавляем 2 яйца и 4 ст. ложки кефира.
6. Взбиваем содержимое миски до однородной массы.
7. Мелко рубим 30 г шоколада и добавляем в тесто. Перемешиваем.
8. Выкладываем тесто в формочки для маффинов. Выпекаем банановые маффины с шоколадом в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут.
9. Банановые маффины (кексы) с шоколадом готовы.
Приятного аппетита!