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Рецепт дня: банановые маффины с шоколадом

Рецепт дня: банановые маффины с шоколадом
08:31 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Готовим банановые кексы с шоколадом.

Если хочется чего-то сладкого к чаю или гости на пороге, возможно, рецепт маффинов с бананом и шоколадом Вам пригодится. Рецепт крайне прост, а приготовление занимает от силы 30 минут.

Ингридиенты

  • Банан - 1 шт.
  • Шоколад тёмный (80% какао) - 30 г
  • Кефир жирностью 2,5% - 4 ст. ложки
  • Масло сливочное - 50 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 250 г
  • Сахар - 60 г
  • Разрыхлитель - 12 г
  • Соль - 1 щепотка

Приготовление

1. Включаем и разогреваем духовку до 200°C. Банан очищаем и пюрируем вилкой.

2. В миску высыпаем сухие ингредиенты: 250 г муки, 60 г сахара, 12 г разрыхлителя и щепотку соли. Перемешиваем.

3. Добавляем банан в миску.

4. Растапливаем 50 г сливочного масла и тоже добавляем в миску.

5. Туда же добавляем 2 яйца и 4 ст. ложки кефира.

6. Взбиваем содержимое миски до однородной массы.

7. Мелко рубим 30 г шоколада и добавляем в тесто. Перемешиваем.

8. Выкладываем тесто в формочки для маффинов. Выпекаем банановые маффины с шоколадом в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут.

9. Банановые маффины (кексы) с шоколадом готовы.

Приятного аппетита!

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