Рецепт дня: рулетики из индейки с апельсинами

Индейка – диетическое и вкусное мясо.

Приготовим филе индейки в виде рулетиков с апельсиновой начинкой и апельсиновым соусом. Очень хорошая совместимость вкусов порадует ваших домашних и друзей.

Ингредиенты

Филе индейки - 2 шт.

Апельсины - 2 шт.

Мука - 2 ст. ложки

Крахмал - 1 ч. ложка

Перец душистый горошком - по вкусу

Корица молотая - по вкусу

Тимьян сушеный - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Перед тем как приготовить рулетики из индейки с апельсинами, подготовить все необходимые ингредиенты.

2 Филе индейки обсушить бумажным полотенцем и нарезать поперек крупными кусочками.

3 Кусочки филе выложить на доску, смоченную водой, и накрыть пищевой плёнкой. Аккуратно отбить филе кухонным молотком. Толщина отбитого филе - не более 3 мм.

4 Душистый перец измельчить и смешать с тимьяном и корицей.

5 Посыпать филе солью и смесью пряностей (немного специй оставить для панировки). Оставить филе на 15 минут мариноваться.

6 С двух апельсинов с помощью мелкой тёрки снять тонкий слой цедры. Оставшуюся белую корку срезать ножом.

7 Один апельсин нарезать полукружочками и завернуть в кусочки отбитого филе индейки, чтобы получились рулетики.

8 Муку смешать с солью и оставшимися пряностями. Обвалять рулетики из индейки с апельсинами в муке.

9 На раскалённой сковороде с растительным маслом обжарить рулетики из индейки с двух сторон до румяной корочки.

10 Для соуса второй апельсин нарезать мелкими кубиками.

11 Отправить нарезанный апельсин в сотейник и поставить на слабый огонь. Добавить соль, цедру и немного перца.

12 Для густоты апельсинового соуса в отдельной ёмкости одну чайную ложку крахмала разбавить тремя столовыми ложками воды. Хорошо перемешать.

13 Влить разведённый крахмал в сотейник и при постоянном помешивании варить до загустения апельсинового соуса.

Выложить рулетики из индейки с апельсинами на блюдо, полить апельсиновым соусом.

Приятного аппетита!