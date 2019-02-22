Рецепт дня: рулетики из индейки с апельсинами

Приготовим филе индейки в виде рулетиков с апельсиновой начинкой и апельсиновым соусом. Очень хорошая совместимость вкусов порадует ваших домашних и друзей.
Ингредиенты
Приготовление
1 Перед тем как приготовить рулетики из индейки с апельсинами, подготовить все необходимые ингредиенты.
2 Филе индейки обсушить бумажным полотенцем и нарезать поперек крупными кусочками.
3 Кусочки филе выложить на доску, смоченную водой, и накрыть пищевой плёнкой. Аккуратно отбить филе кухонным молотком. Толщина отбитого филе - не более 3 мм.
4 Душистый перец измельчить и смешать с тимьяном и корицей.
5 Посыпать филе солью и смесью пряностей (немного специй оставить для панировки). Оставить филе на 15 минут мариноваться.
6 С двух апельсинов с помощью мелкой тёрки снять тонкий слой цедры. Оставшуюся белую корку срезать ножом.
7 Один апельсин нарезать полукружочками и завернуть в кусочки отбитого филе индейки, чтобы получились рулетики.
8 Муку смешать с солью и оставшимися пряностями. Обвалять рулетики из индейки с апельсинами в муке.
9 На раскалённой сковороде с растительным маслом обжарить рулетики из индейки с двух сторон до румяной корочки.
10 Для соуса второй апельсин нарезать мелкими кубиками.
11 Отправить нарезанный апельсин в сотейник и поставить на слабый огонь. Добавить соль, цедру и немного перца.
12 Для густоты апельсинового соуса в отдельной ёмкости одну чайную ложку крахмала разбавить тремя столовыми ложками воды. Хорошо перемешать.
13 Влить разведённый крахмал в сотейник и при постоянном помешивании варить до загустения апельсинового соуса.
Выложить рулетики из индейки с апельсинами на блюдо, полить апельсиновым соусом.
Приятного аппетита!