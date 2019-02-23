Рецепт дня: мясо по-французски

Домашний рецепт, по которому готовится мясо по-французски, у каждого свой. И его не следует чрезмерно усложнять и "улучшать" путем добавки различных продуктов.
Инградиенты:
Приготовление:
1. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами. Сыр натереть на крупной терке.
2. Мясо вымыть, обсушить и нарезать поперек волокон на пласты толщиной 1 см. Каждый пласт мяса хорошо отбить, посолить и поперчить.
3. На смазанный маслом противень выложить мясо. Сверху на мясо, положить лук (не очень толстым слоем). Полить мясо майонезом. Посыпать тертым сыром.
4. Запекать в течение 25 минут при температуре180 градусов. Готовому мясу дать настояться 10–15 минут. Подавать горячим, посыпав зеленью.
Приятного аппетита!