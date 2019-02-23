Рецепт дня: мясо по-французски

Вряд ли кто-то не пробовал мясо по-французски — тонко отбитое и запеченное под сыром. У нас оно готовится к праздничному столу.

Домашний рецепт, по которому готовится мясо по-французски, у каждого свой. И его не следует чрезмерно усложнять и "улучшать" путем добавки различных продуктов.

Инградиенты:

Лук репчатый 3 штуки

Свинина 500 г

Твердый сыр 300 г

Свежемолотый черный перец щепотка

Майонез 400 г

Соль щепотка

Зелень по вкусу

Приготовление:

1. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами. Сыр натереть на крупной терке.

2. Мясо вымыть, обсушить и нарезать поперек волокон на пласты толщиной 1 см. Каждый пласт мяса хорошо отбить, посолить и поперчить.

3. На смазанный маслом противень выложить мясо. Сверху на мясо, положить лук (не очень толстым слоем). Полить мясо майонезом. Посыпать тертым сыром.

4. Запекать в течение 25 минут при температуре180 градусов. Готовому мясу дать настояться 10–15 минут. Подавать горячим, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!