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Самые вкусные рецепты блинов на Масленицу-2019 – пальчики оближешь

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Самые вкусные рецепты блинов на Масленицу-2019 – пальчики оближешь
13:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Аппетитные рецепты блинов, которыми каждая хозяйка сможет удивить гостей.

Американские блинчики (панкейки)

Панкейки (Pancakes), или американские блинчики -это одно из самых распространенных блюд Соединенных штатов и Канады. Небольшие круглые пышные блинчики, обильно политые сиропом, входят в состав практически любого завтрака. В переводе означает просто – пирожное в сковороде (pan-сковорода, cake-пирожное).

 

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 10 блинов)

  • Яйцо куриное 2 штуки
  • Соль 1 чайная ложка
  • Сахар 3 столовые ложки
  • Молоко 2 стакана
  • Пшеничная мука 2 стакана
  • Гашеная сода 1 чайная ложка
  • Растительное масло ¼ стакана

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Яйца взбить с сахаром и солью до появления пены.

2. Добавить стакан молока, хорошо взбить венчиком, постепенно всыпать муку, постоянно разбивая комочки венчиком.

3. Повторить предыдущий пункт, добавив оставшиеся стаканы молока и муки.

4. Влить растительное масло (можно заменить топленым сливочным).

5. Погасить соду, добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать. Оставить постоять минут 5–10. За это время разогреть сковороду.

6. Жарить на умеренном огне. Как только появятся и начнут лопаться пузырьки, перевернуть оладушек и жарить еще секунд 20.

 

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке — это английский вариант традиционных пышных русских блинов, выпеченных на дрожжах. В европе блинчики имеют вид тонких, почти прозрачных салфеток. Во Франции их называют "крепы" и подают с сотней разнообразных начинок. Никаких особых уловок в приготовлении нет: чем более жидкое тесто, тем тоньше получается блинчики. Ажурный вариант, в дырочку, получится, если часть молока из рецепта добавить в тесто немного горячим. Перед тем как залить первый блин, следует хорошо прокалить сковороду. Блинчик готов, когда он начинает зарумяниваться до хрустящих краев.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Пшеничная мука 400 г
  • Сахар 2 столовые ложки
  • Яйцо куриное 4 штуки
  • Молоко 1 л
  • Соль на кончике ножа
  • Растительное масло 2 столовые ложки

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите муку и соль.

2. Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы.

3. Оставьте на 20 минут.

4. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде.

 

Блины на кефире

если вместо молока в тесто добавить кефир, блины выйдут пышными (часто для пышности вместе с кефиром в тесто кладут еще и соду) и будут иметь приятную пористую текстуру. И во вкусе появится кислинка — некоторые за это свойство и предпочитают кефирные блины обычным. С ними отлично сочетаются разнообразные сыры и соусы на основе сливок.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Пшеничная мука 1 стакан
  • Кефир 1 стакан
  • Вода 1 стакан
  • Яйцо куриное 2 штуки
  • Соль ½ чайной ложки
  • Сода на кончике ножа
  • Сахар 1 столовая ложка
  • Растительное масло 2 столовые ложки

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Взбить яйца до появления легкой пены, добавить соль.

2. Влить в яйца стакан кипятка и продолжать взбивать.

3. Затем добавьте стакан кефира.

4. Муку просеять, смешать с содой и по ложке добавить в жидкость. Тщательно размешать, чтобы не образовались комки. Добавить ложку сахара и растительное масло.

5. Взять любимую сковороду для блинов и выпекать на ней тонкие блинчики. Обжаривать с двух сторон до красивого золотисто-коричневого цвета.

 

Тыквенные блины с корицей

Блинчики по этому рецепту получаются плотные, не рвутся при выпечке. При этом очень нежные, с легким пряным ароматом и яркие, словно весеннее солнышко!

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Тыква 400 г
  • Яйцо куриное 2 штуки
  • Пшеничная мука 170 г
  • Молоко 100 мл
  • Молотая корица по вкусу
  • Разрыхлитель ½ чайной ложки
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Ванилин по вкусу
  • Сахар 50 г
  • Сахарная пудра по вкусу

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Взбить венчиком молоко, яйца, муку, сахар, корицу, ванилин, соль, перец и разрыхлитель до однородной массы.

2. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить в тесто и полученную массу измельчить в блендере до состояния пюре.

3. Пожарить на масле до золотистого цвета.

4. Готовые блинчики посыпать сахарной пудрой. К ним можно подавать мед, взбитые сливки, сгущенку или сметану.

Приятного аппетита!

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