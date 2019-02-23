Самые вкусные рецепты блинов на Масленицу-2019 – пальчики оближешь

Аппетитные рецепты блинов, которыми каждая хозяйка сможет удивить гостей.

Американские блинчики (панкейки)

Панкейки (Pancakes), или американские блинчики -это одно из самых распространенных блюд Соединенных штатов и Канады. Небольшие круглые пышные блинчики, обильно политые сиропом, входят в состав практически любого завтрака. В переводе означает просто – пирожное в сковороде (pan-сковорода, cake-пирожное).

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 10 блинов)

Яйцо куриное 2 штуки

Соль 1 чайная ложка

Сахар 3 столовые ложки

Молоко 2 стакана

Пшеничная мука 2 стакана

Гашеная сода 1 чайная ложка

Растительное масло ¼ стакана

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Яйца взбить с сахаром и солью до появления пены.

2. Добавить стакан молока, хорошо взбить венчиком, постепенно всыпать муку, постоянно разбивая комочки венчиком.

3. Повторить предыдущий пункт, добавив оставшиеся стаканы молока и муки.

4. Влить растительное масло (можно заменить топленым сливочным).

5. Погасить соду, добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать. Оставить постоять минут 5–10. За это время разогреть сковороду.

6. Жарить на умеренном огне. Как только появятся и начнут лопаться пузырьки, перевернуть оладушек и жарить еще секунд 20.

Тонкие блины на молоке

Тонкие блины на молоке — это английский вариант традиционных пышных русских блинов, выпеченных на дрожжах. В европе блинчики имеют вид тонких, почти прозрачных салфеток. Во Франции их называют "крепы" и подают с сотней разнообразных начинок. Никаких особых уловок в приготовлении нет: чем более жидкое тесто, тем тоньше получается блинчики. Ажурный вариант, в дырочку, получится, если часть молока из рецепта добавить в тесто немного горячим. Перед тем как залить первый блин, следует хорошо прокалить сковороду. Блинчик готов, когда он начинает зарумяниваться до хрустящих краев.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Пшеничная мука 400 г

Сахар 2 столовые ложки

Яйцо куриное 4 штуки

Молоко 1 л

Соль на кончике ножа

Растительное масло 2 столовые ложки

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите муку и соль.

2. Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы.

3. Оставьте на 20 минут.

4. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде.

Блины на кефире

если вместо молока в тесто добавить кефир, блины выйдут пышными (часто для пышности вместе с кефиром в тесто кладут еще и соду) и будут иметь приятную пористую текстуру. И во вкусе появится кислинка — некоторые за это свойство и предпочитают кефирные блины обычным. С ними отлично сочетаются разнообразные сыры и соусы на основе сливок.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Пшеничная мука 1 стакан

Кефир 1 стакан

Вода 1 стакан

Яйцо куриное 2 штуки

Соль ½ чайной ложки

Сода на кончике ножа

Сахар 1 столовая ложка

Растительное масло 2 столовые ложки

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Взбить яйца до появления легкой пены, добавить соль.

2. Влить в яйца стакан кипятка и продолжать взбивать.

3. Затем добавьте стакан кефира.

4. Муку просеять, смешать с содой и по ложке добавить в жидкость. Тщательно размешать, чтобы не образовались комки. Добавить ложку сахара и растительное масло.

5. Взять любимую сковороду для блинов и выпекать на ней тонкие блинчики. Обжаривать с двух сторон до красивого золотисто-коричневого цвета.

Тыквенные блины с корицей

Блинчики по этому рецепту получаются плотные, не рвутся при выпечке. При этом очень нежные, с легким пряным ароматом и яркие, словно весеннее солнышко!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тыква 400 г

Яйцо куриное 2 штуки

Пшеничная мука 170 г

Молоко 100 мл

Молотая корица по вкусу

Разрыхлитель ½ чайной ложки

Перец черный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Ванилин по вкусу

Сахар 50 г

Сахарная пудра по вкусу

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Взбить венчиком молоко, яйца, муку, сахар, корицу, ванилин, соль, перец и разрыхлитель до однородной массы.

2. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить в тесто и полученную массу измельчить в блендере до состояния пюре.

3. Пожарить на масле до золотистого цвета.

4. Готовые блинчики посыпать сахарной пудрой. К ним можно подавать мед, взбитые сливки, сгущенку или сметану.

Приятного аппетита!