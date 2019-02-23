Самые вкусные рецепты блинов на Масленицу-2019 – пальчики оближешь

Американские блинчики (панкейки)
Панкейки (Pancakes), или американские блинчики -это одно из самых распространенных блюд Соединенных штатов и Канады. Небольшие круглые пышные блинчики, обильно политые сиропом, входят в состав практически любого завтрака. В переводе означает просто – пирожное в сковороде (pan-сковорода, cake-пирожное).
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 10 блинов)
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Яйца взбить с сахаром и солью до появления пены.
2. Добавить стакан молока, хорошо взбить венчиком, постепенно всыпать муку, постоянно разбивая комочки венчиком.
3. Повторить предыдущий пункт, добавив оставшиеся стаканы молока и муки.
4. Влить растительное масло (можно заменить топленым сливочным).
5. Погасить соду, добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать. Оставить постоять минут 5–10. За это время разогреть сковороду.
6. Жарить на умеренном огне. Как только появятся и начнут лопаться пузырьки, перевернуть оладушек и жарить еще секунд 20.
Тонкие блины на молоке
Тонкие блины на молоке — это английский вариант традиционных пышных русских блинов, выпеченных на дрожжах. В европе блинчики имеют вид тонких, почти прозрачных салфеток. Во Франции их называют "крепы" и подают с сотней разнообразных начинок. Никаких особых уловок в приготовлении нет: чем более жидкое тесто, тем тоньше получается блинчики. Ажурный вариант, в дырочку, получится, если часть молока из рецепта добавить в тесто немного горячим. Перед тем как залить первый блин, следует хорошо прокалить сковороду. Блинчик готов, когда он начинает зарумяниваться до хрустящих краев.
ИНГРЕДИЕНТЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите муку и соль.
2. Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы.
3. Оставьте на 20 минут.
4. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде.
Блины на кефире
если вместо молока в тесто добавить кефир, блины выйдут пышными (часто для пышности вместе с кефиром в тесто кладут еще и соду) и будут иметь приятную пористую текстуру. И во вкусе появится кислинка — некоторые за это свойство и предпочитают кефирные блины обычным. С ними отлично сочетаются разнообразные сыры и соусы на основе сливок.
ИНГРЕДИЕНТЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Взбить яйца до появления легкой пены, добавить соль.
2. Влить в яйца стакан кипятка и продолжать взбивать.
3. Затем добавьте стакан кефира.
4. Муку просеять, смешать с содой и по ложке добавить в жидкость. Тщательно размешать, чтобы не образовались комки. Добавить ложку сахара и растительное масло.
5. Взять любимую сковороду для блинов и выпекать на ней тонкие блинчики. Обжаривать с двух сторон до красивого золотисто-коричневого цвета.
Тыквенные блины с корицей
Блинчики по этому рецепту получаются плотные, не рвутся при выпечке. При этом очень нежные, с легким пряным ароматом и яркие, словно весеннее солнышко!
ИНГРЕДИЕНТЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Взбить венчиком молоко, яйца, муку, сахар, корицу, ванилин, соль, перец и разрыхлитель до однородной массы.
2. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить в тесто и полученную массу измельчить в блендере до состояния пюре.
3. Пожарить на масле до золотистого цвета.
4. Готовые блинчики посыпать сахарной пудрой. К ним можно подавать мед, взбитые сливки, сгущенку или сметану.
Приятного аппетита!