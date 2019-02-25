Рецепт дня: слойки с вареньем

Такая выпечка сможет заменить магазинное печенье, поэтому непременно приготовьте вкуснейшие слойки с вареньем для своей семьи.
Ингрединты
Приготовление
1 Подготовить все продукты для слоек с вареньем.
2 Присыпать рабочую поверхность мукой и разрезать слоеное тесто на квадраты примерно 8х8 см.
3 Свернуть квадрат в треугольник и сделать два надреза по краю, не доходя до конца. Заготовку развернуть.
4 Один свободный край завернуть наверх в противоположную сторону.
5 Также поступить и с другим концом теста. Таким образом получается отверстие для варенья внутри теста.
6 Добавить на слойку чайную ложечку густого варенья.
7 Проделать такую процедуру со всеми слойками.
8 Выложить слойки на противень, каждую слойку по краям смазать взбитым яйцом, чтобы после выпекания получилась румяная корочка.
9 Выпекать слойки 15-20 минут при 200 градусах.
Готовые слегка остывшие слойки с вареньем присыпать сахарной пудрой по вашему вкусу.
Приятного чаепития!