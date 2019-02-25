Рецепт дня: слойки с вареньем

Слойки с вареньем легко приготовить в любой день.

Такая выпечка сможет заменить магазинное печенье, поэтому непременно приготовьте вкуснейшие слойки с вареньем для своей семьи.

Ингрединты

Тесто слоеное бездрожжевое - 300 г

Варенье густое - 100 г

Мука (для присыпания рабочей поверхности) - 20-30 г

Яйцо (для смазывания) - 1 шт.

Сахарная пудра - по вкусу

Приготовление

1 Подготовить все продукты для слоек с вареньем.

2 Присыпать рабочую поверхность мукой и разрезать слоеное тесто на квадраты примерно 8х8 см.

3 Свернуть квадрат в треугольник и сделать два надреза по краю, не доходя до конца. Заготовку развернуть.

4 Один свободный край завернуть наверх в противоположную сторону.

5 Также поступить и с другим концом теста. Таким образом получается отверстие для варенья внутри теста.

6 Добавить на слойку чайную ложечку густого варенья.

7 Проделать такую процедуру со всеми слойками.

8 Выложить слойки на противень, каждую слойку по краям смазать взбитым яйцом, чтобы после выпекания получилась румяная корочка.

9 Выпекать слойки 15-20 минут при 200 градусах.

Готовые слегка остывшие слойки с вареньем присыпать сахарной пудрой по вашему вкусу.

Приятного чаепития!