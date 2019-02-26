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Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком

Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
07:39 Сегодня Телеграф

Запеканка из тертого картофеля понравится любителям несложных и сытных блюд из доступных продуктов.

Такая картофельная запеканка подойдет в качестве гарнира к мясу или рыбе, а также ее можно подать со свежими сочными овощами.

Ингредиенты

  • Картофель - 600 г
  • Сыр твердых сортов - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Майонез - 2-3 ст. ложки
  • Зелень сушеная - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Масло растительное - для смазывания формы

Приготовление

1 Подготовьте ингредиенты для приготовления картофельной запеканки в духовке, с сыром и чесноком.

Духовку включите для разогрева до 190 градусов.

2 Сыр натереть на мелкой терке.

3 Половину сыра смешать с одним яйцом и сушеной зеленью. Это будет заливка для запеканки.

4 Вторую половину сыра смешать с оставшимся яйцом, пропущенным через пресс чесноком и майонезом. Эту смесь будем добавлять в тертый картофель.

5 Картофель очистить и натереть на крупной терке.

6 Смешать тертый картофель со смесью сыра, яйца и майонеза. Посолить и поперчить по вкусу.

7 Форму для запекания (у меня диаметром 24-26 см) смазать растительным маслом. В подготовленную форму выложить картофельную массу и разровнять. Чтобы запеканка хорошо пропеклась, слой картофеля не должен быть слишком высоким, примерно 1,5 см.

8 Сверху картофельную массу смазать заливкой (смесью яйца, сыра и зелени).

Готовить запеканку из картофеля в духовке, нагретой до 190 градусов, в течение 40 минут, до равномерной золотистой корочки.

Вкусная картофельная запеканка с сыром и чесноком готова.

Приятного аппетита!

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