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Великий пост 2019: нетрадиционные рецепты блюд

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Великий пост 2019: нетрадиционные рецепты блюд
12:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

И хотя в эти дни рекомендуется периодически устраивать полностью разгрузочные дни, это не значит, что постный стол должен быть постоянно "голодным" или того хуже – с приевшимися блюдами.

Великий пост – самый важный, продолжительный и самый строгий из всех многодневных постов. Он напоминает о сорокадневном покаянии Спасителя в пустыне и призван очистить дух человека молитвой, а тело – определенным режимом питания и составом пищи. На 40 дней из меню полностью исключаются мясо, яйца, молочные продукты, животные жиры.

Чтобы не скучать в дни поста, пережевывая традиционные салаты, каши и супы, предлагаем вашему вниманию рецепты, собранные со всех уголков планеты, – от Голландии до Грузии, от Мексики до Индии, но, разумеется, адаптированные к нашим реалиям. Прелесть их не в необычном наборе ингредиентов, а в непривычном их сочетании и технологии приготовления. А еще в состав рецептов входят продукты, например, чеснок, куркума или имбирь, которые не только придают блюдам потрясающие вкус и аромат, но и укрепляют иммунную систему и очищают организм. Как раз то, что нужно на исходе зимы.

Салат с грецкими орехами

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты
  • ½ кочана краснокочанной капусты
  • 1/3 ст. грецких орехов
  • 6 ст. л. оливкового масла
  • ¼ стручка измельченного свежего чили
  • 2 ст. л. винного или яблочного уксуса
  • 2 ст. л. дижонской горчицы
  • небольшая красная луковица

Приготовление

Краснокочанную капусту тонко нашинковать и присолить, листья пекинской нарезать квадратиками, лук – тонкими полукольцами. В течение минуты обжаривать на сковороде с маслом чили, снять сковороду с огня, чили удалить, а в масло добавить дижонскую горчицу и уксус. Перемешать и остудить. На сухой сковороде в течение минуты обжаривать порубленные орехи. Непосредственно перед подачей на стол соединить в салатнице оба вида капусты, лук, орехи и залить острой заправкой. Осторожно перемешать.

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Салат "Петушиный клюв"

Ингредиенты:

  • 2 апельсина
  • 2 кислых яблока
  • ¼ свежего чили сок
  • ½ лимона
  • 2-3 ст. л. апельсинового сока
  • соль
  • 1-2 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Очистить апельсины, удалить косточки, мякоть порезать кубиками. Очистить и нарезать мелкими кубиками яблоки, сбрызнуть их лимонным соком. Очень мелко нарезать очищенный от семян кусочек чили. Все смешать, добавить оставшийся сок лимона, апельсиновый сок, посолить и заправить оливковым маслом. Подавать салат охлажденным.

Чесночно-рисовый суп

Ингредиенты:

  • 2 головки очищенного и порубленного чеснока
  • 1 нарезанная кубиками луковица
  • 2 нарезанных помидора (можно замороженных) или
  • 1 стакан кетчупа
  • 1 ч. л. семян кориандра
  • ½ ст. круглого риса

Приготовление

¼ ст. соуса ткемали по 1/8 ч. л. черного молотого перца и корицы, пару бутонов гвоздики 4-5 ст. л. растительного масла. В толстостенной кастрюле разогреть масло и обжарить на нем чеснок и лук до светло-золотистого цвета. Всыпать семена кориандра и жарить еще 1 минуту. Добавить помидоры или кетчуп и потушить овощную смесь 5 минут. Всыпать в кастрюлю промытый рис и добавить 7 стаканов кипятка. Перемешать, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 15 минут. Добавить пряности, соус ткемали, соль по вкусу и дать "попыхтеть" еще пару минут на минимальном огне.

Лобио с гранатом

Ингредиенты:

  • 500 г фасоли
  • 100 г репчатого лука
  • 1 ст. грецких орехов
  • несколько веточек кинзы
  • 2 дольки чеснока
  • ½ ст. гранатового сока зерна граната из ½ плода
  • соль, корица, шафран, гвоздика по вкусу

Приготовление

Фасоль замочить на несколько часов, промыть и сварить. 1/3 вареной фасоли истолочь с небольшим количеством отвара и соединить с остальной фасолью. Грецкие орехи измельчить, добавить к ним нашинкованный лук, истолченный чеснок, нарезанную зелень кинзы, шафран, корицу, гвоздику, соль и развести гранатовым соком. Соединить все это с вареной фасолью, перемешать и прогреть на медленном огне пару минут. Готовое лобио выложить на тарелки и украсить зернами граната.

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Лепешки Доса

Ингредиенты:

  • 4 картофеля
  • 2 мелко нарезанных луковицы
  • ½ мелко нарезанный свежий чили
  • 1 см мелко нарезанного свежего имбиря
  • 1 ½ ч. л. семян горчицы
  • 1 ч. л. куркумы сок
  • ½ лимона
  • мелко нарезанная зелень сельдерея
  • мелко нарезанный зеленый лук
  • соль, черный перец
  • растительное масло

Для теста:

  • 2 ст. муки приблизительно 400 мл воды
  • ½ ч. л. соды
  • 2 ½ ч. л. семян горчицы
  • растительное масло

Приготовление

Просеять муку в миску, добавить соду, семена горчицы, соль. Постепенно добавляя воду, вымешать тесто до консистенции жидкой сметаны. Отставить на 1 час. Из сваренного картофеля приготовить пюре. Нагреть масло на сковороде и пассеровать на нем лук, добавить чили, имбирь, семена горчицы, куркуму, щепотку соли и перца и жарить, постоянно помешивая, 2-3 минуты. Вылить пряную смесь в картофель и перемешать. После того как пюре остынет, добавить лимонный сок, зеленый лук и зелень сельдерея, смешать и отставить в сторону. Смазать чугунную сковороду маслом и жарить тонкие блины. Как только будет готова одна сторона блина, перевернуть его, и пока жариться вторая, распределить по поверхности несколько чайных ложек картофельного пряного пюре. Быстро сложить блин пополам, чуть приплюснуть и поджарить до хрустящего состояния с обеих сторон.

Великий пост 2019: в чем польза для вашего здоровья

Важно

Практически все пряности обладают лечебными свойствами, не отказывайтесь от них. Например, перец чили – богатый источник витамина С, имбирь – природный антивирусный препарат, ну, а лук, он и есть лук – средство "от семи недуг". Аромат почти всех пряностей усиливается, если их слегка, в течение 1-2 минут, обжарить. Главное не пережарить. Индийцы веками жарят блины без яиц и ничего у них не разваливается. Главное дать тесту постоять некоторое время, чтобы мука набухла. Если вы не любите вкус и запах кинзы или сельдерея, смело заменяйте их той зеленью, что вам по душе. Пропорции перца чили в рецептах также можно увеличивать или сокращать по вкусу.

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