Рецепт дня: паста с креветками и крабовыми палочками

Паста с креветками и крабовыми палочками можно подавать и на обед, и на ужин, когда вся семья в сборе.

Сытное блюдо порадует каждого и сможет угодить всем, кто любит вкусно покушать. Необычные макароны скрасят ваши будни и не оставят никого голодным.

Ингредиенты

Макароны - 300 г

Крабовые палочки - 100 г

Креветки очищенные - 100 г

Сливки - 150 г

Помидоры - 150 г

Кукуруза консервированная - 100 г

Чеснок - 1-2 зубчика

Масло сливочное - 30-40 г

Укроп свежий - 2-3 веточки

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Подготовить продукты для пасты с креветками и крабовыми палочками.

2 Отварить макароны в подсоленной воде до состояния полуготовности, слить воду и приступить к следующим этапам.

3 Крабовые палочки заранее разморозить, потом нарезать средними кусочками и обжарить на сливочном масле в течение 1-2 минут.

4 Также сразу добавить в сковороду очищенные креветки.

У меня они были куплены уже чищенные.

5 Добавить произвольно нарезанные помидоры, а также консервированную кукурузу.

6 Выдавить чеснок через пресс и добавить в сковороду. Жарить все вместе пару минут.

7 Влить сливки и томить на медленном огне несколько минут.

8 Всыпать в сковороду макароны.

9 Перемешать и томить пасту с креветками и крабовыми палочками под крышкой до мягкости макарон - примерно 2-3 минуты.

Сразу подать к столу вкусную и ароматную пасту с креветками и крабовыми палочками. Сверху блюдо посыпьте нарезанным укропом.

Приятного вам аппетита!