Рецепт дня: паста с креветками и крабовыми палочками

Сытное блюдо порадует каждого и сможет угодить всем, кто любит вкусно покушать. Необычные макароны скрасят ваши будни и не оставят никого голодным.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготовить продукты для пасты с креветками и крабовыми палочками.
2 Отварить макароны в подсоленной воде до состояния полуготовности, слить воду и приступить к следующим этапам.
3 Крабовые палочки заранее разморозить, потом нарезать средними кусочками и обжарить на сливочном масле в течение 1-2 минут.
4 Также сразу добавить в сковороду очищенные креветки.
У меня они были куплены уже чищенные.
5 Добавить произвольно нарезанные помидоры, а также консервированную кукурузу.
6 Выдавить чеснок через пресс и добавить в сковороду. Жарить все вместе пару минут.
7 Влить сливки и томить на медленном огне несколько минут.
8 Всыпать в сковороду макароны.
9 Перемешать и томить пасту с креветками и крабовыми палочками под крышкой до мягкости макарон - примерно 2-3 минуты.
Сразу подать к столу вкусную и ароматную пасту с креветками и крабовыми палочками. Сверху блюдо посыпьте нарезанным укропом.
Приятного вам аппетита!