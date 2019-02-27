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Рецепт дня: паста с креветками и крабовыми палочками

Рецепт дня: паста с креветками и крабовыми палочками
08:05 Сегодня Телеграф

Паста с креветками и крабовыми палочками можно подавать и на обед, и на ужин, когда вся семья в сборе.

Сытное блюдо порадует каждого и сможет угодить всем, кто любит вкусно покушать. Необычные макароны скрасят ваши будни и не оставят никого голодным.

Ингредиенты

  • Макароны - 300 г
  • Крабовые палочки - 100 г
  • Креветки очищенные - 100 г
  • Сливки - 150 г
  • Помидоры - 150 г
  • Кукуруза консервированная - 100 г
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Масло сливочное - 30-40 г
  • Укроп свежий - 2-3 веточки
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Подготовить продукты для пасты с креветками и крабовыми палочками.

2 Отварить макароны в подсоленной воде до состояния полуготовности, слить воду и приступить к следующим этапам.

3 Крабовые палочки заранее разморозить, потом нарезать средними кусочками и обжарить на сливочном масле в течение 1-2 минут.

4 Также сразу добавить в сковороду очищенные креветки.

У меня они были куплены уже чищенные.

5 Добавить произвольно нарезанные помидоры, а также консервированную кукурузу.

6 Выдавить чеснок через пресс и добавить в сковороду. Жарить все вместе пару минут.

7 Влить сливки и томить на медленном огне несколько минут.

8 Всыпать в сковороду макароны.

9 Перемешать и томить пасту с креветками и крабовыми палочками под крышкой до мягкости макарон - примерно 2-3 минуты.

Сразу подать к столу вкусную и ароматную пасту с креветками и крабовыми палочками. Сверху блюдо посыпьте нарезанным укропом.

Приятного вам аппетита!

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