Рецепт дня: слоенный пирог с сыром

Более того, он хорошо подходит к чаю. Помимо сыра, к начинке можно добавить другие ингредиенты, которые придадут новых оттенков вкуса. Такой пирог можно подавать горячим или дать ему остыть до комнатной температуры.
Ингредиенты:
Приготовление
Прежде всего, нужно разморозить тесто, как указано на упаковке. Венчиком взбиваем яйцо. Трем твердый сыр. Желательно использовать крупную терку. Далее к сыру вливаем яйцо, хорошо перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу. Начинка готова.
Следующий этап - подготовка формы. Предварительно включите разогреваться духовку до 180 градусов. Берем тесто и разделяем его на две части: одна должна быть немного больше второй. Хорошо смазываем форму сливочным маслом и выкладываем большую часть, оставляя невысокие бортики. Заливаем внутрь начинку. Аккуратно накрываем пирог второй частью теста и хорошо защипываем края.
Далее делаем несколько проколов вилочкой и отправляем в духовку. Выпекаем до готовности.
Приятного аппетита!