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Рецепт дня: слоенный пирог с сыром

Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
07:30 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Ароматный и пышный, слоеный пирог с сыром отлично дополнит ваш стол.

Более того, он хорошо подходит к чаю. Помимо сыра, к начинке можно добавить другие ингредиенты, которые придадут новых оттенков вкуса. Такой пирог можно подавать горячим или дать ему остыть до комнатной температуры.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто - 500г
  • Яичный желток - 1 шт.
  • Масло сливочное - 15г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Сыр твердой - 350 г

Приготовление

Прежде всего, нужно разморозить тесто, как указано на упаковке. Венчиком взбиваем яйцо. Трем твердый сыр. Желательно использовать крупную терку. Далее к сыру вливаем яйцо, хорошо перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу. Начинка готова.

Следующий этап - подготовка формы. Предварительно включите разогреваться духовку до 180 градусов. Берем тесто и разделяем его на две части: одна должна быть немного больше второй. Хорошо смазываем форму сливочным маслом и выкладываем большую часть, оставляя невысокие бортики. Заливаем внутрь начинку. Аккуратно накрываем пирог второй частью теста и хорошо защипываем края.

Далее делаем несколько проколов вилочкой и отправляем в духовку. Выпекаем до готовности.

Приятного аппетита!

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