Рецепт дня: блинчики с начинкой из печени

Фаршированные блинчики с печенью получаются очень сытными и вкусными.

Эти блинчики можно делать с фаршем или куриным филе. Но с печенью получается более нежно.

Ингредиенты

Для теста:

Молоко - 1 стакан (250 г)

Вода - 1 стакан (250 г)

Яйца - 3 шт.

Мука пшеничная - 160 г

Сахар (по желанию) - 2 ст. ложки

Соль - 3 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Для начинки:

Печень говяжья (или свиная) - 400 г

Крупа гречневая - 0,5 стакана

Лук репчатый - 1-2 шт.

Масло растительное - 4 ст. ложки

Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)

Перец чёрный молотый - на кончике ножа (по вкусу)

Для жарки блинчиков:

Масло растительное - 2 ст. ложки + для смазывания сковороды

Приготовление

1 Готовим начинку для блинчиков.

Гречневую крупу перебираем, тщательно моем и заливаем водой. Накрываем крышкой и варим на небольшом огне до готовности (20 минут после закипания).

2 Печень мелко нарезаем.

3 В сковороду наливаем 2 ст. ложки растительного масла и разогреваем. В горячее масло выкладываем подготовленную печень и обжариваем на среднем огне до готовности (5-7 минут). Время от времени перемешиваем, чтобы печень равномерно обжарилась со всех сторон.

4 Обжаренную печень измельчаем на мясорубке. Печеночную массу смешиваем с маслом, оставшимся после жарки печени.

5 Лук очищаем, моем и мелко нарезаем.

6 Разогреваем в сковороде ещё 2 ст. ложки растительного масла. Отправляем на сковороду лук и, периодически помешивая, обжариваем на среднем огне до золотистости (2-3 минуты).

7 К измельчённой печени добавляем обжаренный лук вместе с маслом, готовую рассыпчатую гречневую кашу, соль и перец. Перемешиваем. Начинка из печени готова!

8 Готовим блинное тесто. В миске взбиваем яйца.

9 К яйцам добавляем тёплые молоко и воду, соль и сахар по желанию. Взбиваем.

10 Муку просеиваем и добавляем в яично-молочную смесь частями, всё время взбивая венчиком, чтобы не было комочков.

11 Затем добавляем растительное масло. Хорошо перемешиваем. Тесто для блинчиков готово.

12 Приступаем к выпеканию блинчиков.

Сковороду разогреваем и смазываем растительным маслом. В горячую сковороду наливаем порцию теста, распределяем по дну тонким слоем. На среднем огне жарим блинчик с одной стороны до золотистости (около минуты).

13 Слегка остывшие блинчики фаршируем начинкой из печени. На середину блинчика выкладываем начинку (на обжаренную сторону).

14 Заворачиваем блинчик с печенью в виде прямоугольника, подворачивая края блинчика вовнутрь.

15 Так фаршируем все блинчики. Из указанного количества продуктов получается 15-16 блинчиков с начинкой.

16 Разогреваем сковороду с 2 ст. ложками растительного масла. Выкладываем фаршированные блинчики на сковороду.

17 Обжариваем блинчики с двух сторон до золотистости (по одной минутке с каждой стороны).

Приятного аппетита!!!