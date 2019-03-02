Рецепт дня: блинчики с начинкой из печени

Эти блинчики можно делать с фаршем или куриным филе. Но с печенью получается более нежно.
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Для жарки блинчиков:
Приготовление
1 Готовим начинку для блинчиков.
Гречневую крупу перебираем, тщательно моем и заливаем водой. Накрываем крышкой и варим на небольшом огне до готовности (20 минут после закипания).
2 Печень мелко нарезаем.
3 В сковороду наливаем 2 ст. ложки растительного масла и разогреваем. В горячее масло выкладываем подготовленную печень и обжариваем на среднем огне до готовности (5-7 минут). Время от времени перемешиваем, чтобы печень равномерно обжарилась со всех сторон.
4 Обжаренную печень измельчаем на мясорубке. Печеночную массу смешиваем с маслом, оставшимся после жарки печени.
5 Лук очищаем, моем и мелко нарезаем.
6 Разогреваем в сковороде ещё 2 ст. ложки растительного масла. Отправляем на сковороду лук и, периодически помешивая, обжариваем на среднем огне до золотистости (2-3 минуты).
7 К измельчённой печени добавляем обжаренный лук вместе с маслом, готовую рассыпчатую гречневую кашу, соль и перец. Перемешиваем. Начинка из печени готова!
8 Готовим блинное тесто. В миске взбиваем яйца.
9 К яйцам добавляем тёплые молоко и воду, соль и сахар по желанию. Взбиваем.
10 Муку просеиваем и добавляем в яично-молочную смесь частями, всё время взбивая венчиком, чтобы не было комочков.
11 Затем добавляем растительное масло. Хорошо перемешиваем. Тесто для блинчиков готово.
12 Приступаем к выпеканию блинчиков.
Сковороду разогреваем и смазываем растительным маслом. В горячую сковороду наливаем порцию теста, распределяем по дну тонким слоем. На среднем огне жарим блинчик с одной стороны до золотистости (около минуты).
13 Слегка остывшие блинчики фаршируем начинкой из печени. На середину блинчика выкладываем начинку (на обжаренную сторону).
14 Заворачиваем блинчик с печенью в виде прямоугольника, подворачивая края блинчика вовнутрь.
15 Так фаршируем все блинчики. Из указанного количества продуктов получается 15-16 блинчиков с начинкой.
16 Разогреваем сковороду с 2 ст. ложками растительного масла. Выкладываем фаршированные блинчики на сковороду.
17 Обжариваем блинчики с двух сторон до золотистости (по одной минутке с каждой стороны).
Приятного аппетита!!!