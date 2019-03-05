Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"

Блины - традиционный русский десерт. Точнее, не совсем десерт, ведь блины могут быть и с несладкой начинкой - мясом, грибами или икрой.

Эти красивые и вкусные блинчики вместе со сладким карамельно-сметанным соусом "Коровка" унесут вас снова в детство. Ну а дети будут просто в восторге!

Ингредиенты

Для блинов:

Ряженка - 450 мл

Мука пшеничная - 250 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Сода - 1/3 ч. ложки

Какао-порошок - 1 ст. ложка

Масло подсолнечное рафинированное - 2 ст. ложки

Для соуса:

Сметана любой жирности (у меня 15%) - 2 ст. ложки

Молоко сгущенное вареное - 1 ст. ложка

Молоко топленое (или ряженка) - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Перед тем как приготовить блины в горошек, подготовьте все необходимые ингредиенты. Ряженку можно взять как магазинную, так и домашнюю.

2 В глубокой миске смешайте сахар, соду, ряженку, яйца и растительное масло. Перемешайте до однородности.

3 К жидким ингредиентам понемногу добавьте пшеничную муку, перемешивая венчиком или миксером.

4 Тесто для блинов получается чуть более густым, чем на тонкие блинчики, и свободно стекает с ложки или венчика.

5 150 г блинного теста отделите в другую миску и соедините с какао-порошком.

6 Перемешайте какао вместе с частью теста - это будут коричневые пятнышки. Шоколадным тестом наполните обычный одноразовый или кулинарный шприц, если есть.

7 На сковороду на некотором расстоянии друг от друга выдавите из шприца круглые пятнышки теста. Подождите 10-8 15 секунд, пока тесто "схватится". Огонь должен быть средним, чтобы тесто не горело.

9 Добавьте в сковороду половник белого теста. На этих этапах можно подключить детей, вместе готовить очень весело.

10 Дальше печем блины, как обычно: переворачиваем на другую сторону и жарим ещё 2 минуты.

11 Подготовьте все ингредиенты для карамельного соуса.

12 В глубокой миске соедините сметану, топлёное молоко и сгущёнку.

13 Перемешайте венчиком или обычной ложкой до однородности. Соус получается густоватым.

Ну а теперь ещё тёплые красивые блины и соус, немного напоминающий по вкусу всем известные конфеты "Коровка", подаём к столу.

Приятного аппетита!!!