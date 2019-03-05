Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"

Эти красивые и вкусные блинчики вместе со сладким карамельно-сметанным соусом "Коровка" унесут вас снова в детство. Ну а дети будут просто в восторге!
Ингредиенты
Для блинов:
Для соуса:
Приготовление
1 Перед тем как приготовить блины в горошек, подготовьте все необходимые ингредиенты. Ряженку можно взять как магазинную, так и домашнюю.
2 В глубокой миске смешайте сахар, соду, ряженку, яйца и растительное масло. Перемешайте до однородности.
3 К жидким ингредиентам понемногу добавьте пшеничную муку, перемешивая венчиком или миксером.
4 Тесто для блинов получается чуть более густым, чем на тонкие блинчики, и свободно стекает с ложки или венчика.
5 150 г блинного теста отделите в другую миску и соедините с какао-порошком.
6 Перемешайте какао вместе с частью теста - это будут коричневые пятнышки. Шоколадным тестом наполните обычный одноразовый или кулинарный шприц, если есть.
7 На сковороду на некотором расстоянии друг от друга выдавите из шприца круглые пятнышки теста. Подождите 10-8 15 секунд, пока тесто "схватится". Огонь должен быть средним, чтобы тесто не горело.
9 Добавьте в сковороду половник белого теста. На этих этапах можно подключить детей, вместе готовить очень весело.
10 Дальше печем блины, как обычно: переворачиваем на другую сторону и жарим ещё 2 минуты.
11 Подготовьте все ингредиенты для карамельного соуса.
12 В глубокой миске соедините сметану, топлёное молоко и сгущёнку.
13 Перемешайте венчиком или обычной ложкой до однородности. Соус получается густоватым.
Ну а теперь ещё тёплые красивые блины и соус, немного напоминающий по вкусу всем известные конфеты "Коровка", подаём к столу.
Приятного аппетита!!!