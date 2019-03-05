Скачать
Вторник, 05.03.2019
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского и смерть вокалиста The Prodigy
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского

Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"

Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"
08:14 Сегодня Телеграф

Блины - традиционный русский десерт. Точнее, не совсем десерт, ведь блины могут быть и с несладкой начинкой - мясом, грибами или икрой.

Эти красивые и вкусные блинчики вместе со сладким карамельно-сметанным соусом "Коровка" унесут вас снова в детство. Ну а дети будут просто в восторге!

Ингредиенты

Для блинов:

  • Ряженка - 450 мл
  • Мука пшеничная - 250 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 2 ст. ложки
  • Сода - 1/3 ч. ложки
  • Какао-порошок - 1 ст. ложка
  • Масло подсолнечное рафинированное - 2 ст. ложки

Для соуса:

  • Сметана любой жирности (у меня 15%) - 2 ст. ложки
  • Молоко сгущенное вареное - 1 ст. ложка
  • Молоко топленое (или ряженка) - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Перед тем как приготовить блины в горошек, подготовьте все необходимые ингредиенты. Ряженку можно взять как магазинную, так и домашнюю.

2 В глубокой миске смешайте сахар, соду, ряженку, яйца и растительное масло. Перемешайте до однородности.

3 К жидким ингредиентам понемногу добавьте пшеничную муку, перемешивая венчиком или миксером.

4 Тесто для блинов получается чуть более густым, чем на тонкие блинчики, и свободно стекает с ложки или венчика.

5 150 г блинного теста отделите в другую миску и соедините с какао-порошком.

6 Перемешайте какао вместе с частью теста - это будут коричневые пятнышки. Шоколадным тестом наполните обычный одноразовый или кулинарный шприц, если есть.

7 На сковороду на некотором расстоянии друг от друга выдавите из шприца круглые пятнышки теста. Подождите 10-8 15 секунд, пока тесто "схватится". Огонь должен быть средним, чтобы тесто не горело.

9 Добавьте в сковороду половник белого теста. На этих этапах можно подключить детей, вместе готовить очень весело.

10 Дальше печем блины, как обычно: переворачиваем на другую сторону и жарим ещё 2 минуты.

11 Подготовьте все ингредиенты для карамельного соуса.

12 В глубокой миске соедините сметану, топлёное молоко и сгущёнку.

13 Перемешайте венчиком или обычной ложкой до однородности. Соус получается густоватым.

Ну а теперь ещё тёплые красивые блины и соус, немного напоминающий по вкусу всем известные конфеты "Коровка", подаём к столу.

Приятного аппетита!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Масленица, Блины, Рецепты блинов, Вкусные блины, Рецепт дня, Масленица 2019, Приготовление блинов, Блины в горошек, Соус Коровка, Приготовление соуса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
02 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
03 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
04 Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
05 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
Заболеваемость корью в Украине пошла на спад
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Рецепт дня: блины в горошек с соусом &quot;Коровка&quot;
Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь