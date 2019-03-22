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Рецепт дня: томатный суп с чечевицей

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Рецепт дня: томатный суп с чечевицей
08:36 Пт, 22 Март 2019 Телеграф

Сегодня в меню рецепт постного блюда – суп из томатов и чечевицы.

Суп с чечевицей, помидорами и грибами абсолютно точно полюбят не только приверженцы здорового питания - вегетарианцы тоже оценят чечевичный суп по достоинству.

Низкокалорийный и сытный суп. В 100 гр 41 ккал. если подсчитываете ккал, необходимо подсчитать свое приготовленное блюдо. Время приготовления дано без учета замачивания чечевицы.

Томатный суп в домашнем исполнении займет достойное место в вашем повседневном меню, а может даже станет любимцем на обеденном столе. При желании этот суп можно приготовить и на мясном бульоне.

Ингредиенты

  • Чечевица - 1 стакан
  • Помидоры - 400 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Грибы шампиньоны - 5-6 шт.
  • Соус томатный - 1 ст. ложка
  • Травы ароматные - 0,5 ч. ложки
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Зелень свежая - для подачи
  • Соль - по вкусу
  • Сахар - по желанию
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Чечевицу промойте несколько раз. Овощи помойте, очистите.

2 Залейте чечевицу чистой, холодной водой в пропорции 1:2. Варите на тихом огне до готовности. В зависимости от качества чечевицы это может занять от 40 минут до часа.

3 Пока варится чечевица, приготовим вкуснейшую овощную зажарку для супа. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте в нем нарезанный репчатый лук и целые зубчики чеснока.

4 Добавьте к луку натертую на крупной терке морковь, обжарьте минут 5.

5 К луку и моркови добавьте нарезанные мелко грибы, готовьте все вместе еще минут 5-7.

6 Очистите помидоры от кожицы. Проще всего это сделать с помощью терки - разрежьте помидор на четыре части, натрите, а кожицу выбросьте. (Зимой для этого супа отлично подойдет домашний томатный сок или консервированные томаты в собственном соку.)

7 Добавьте натертые помидоры к обжаренным овощам. Обязательно добавьте столовую ложку любимого томатного соуса. Перемешайте и готовьте все вместе минут 5-7.

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8 Добавьте овощную зажарку к отваренной чечевице. Туда же отправьте ароматные сушеные травы (типа прованской или итальянской смеси), посолите и поперчите по вкусу. Готовьте чечевичный суп минут 10, постоянно снимая пену. Попробуйте овощной суп с грибами и чечевицей на вкус, если кисловато - добавьте немного сахара. Накройте томатный суп крышкой, выключите плиту и дайте ему настояться минут 10-15. При подаче выловите и выбросьте чеснок.

Готовый томатный суп с чечевицей посыпьте свежей зеленью и подавайте.

Приятного аппетита!!!

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