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Рецепт дня: постные фруктовые маффины

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Рецепт дня: постные фруктовые маффины
07:33 Сегодня Телеграф

Постная выпечка тоже может быть вкусной, приготовьте эти маффины.

Маффины получаются очень-очень вкусными. В общем, если вы никому не скажете, что это постный вариант маффинов, то никто и не поймет.

Приготовив эти маффины, вы поверите, что поститься совсем "не грустно". Достойное угощение для сладкоежек. Шоколадные маффины с влажной и воздушной структурой. Очень ароматные!!!

Ингредиенты

  • Персики консервированные - 250 г
  • Масло растительное рафинированное - 100 мл
  • Мука - 250 г
  • Сахар - 100 г
  • Разрыхлитель теста - 2 ч. ложки
  • Сахар ванильный - 1 ч. ложка
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Сахарная пудра, для украшения (по желанию) - по вкусу

Приготовление

1 Приготовление маффинов - дело быстрое, поэтому сразу же включите духовку разогреваться до 180°С и подготовьте форму - металлическую с бумажными стаканчиками для маффинов или силиконовую. Можно печь и без бумажным стаканчиков, но тогда ячейки формы нужно хорошо смазать растительным маслом и присыпать мукой.

2 Персики измельчите в пюре с помощью блендера. Смешайте персиковое пюре с растительным маслом.

3 В другой миске перемешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар.

4 Сделайте углубление в сухой смеси и влейте персики с маслом.

Рецепт дня: постный банановый пирог

5 Быстро соедините все вместе. При приготовлении маффинов слово "быстро" имеет большое значение, так как от этого зависит их пышность.

6 Разложите тесто по формочкам для маффинов.

7 Выпекайте персиковые маффины в разогретой духовке при 180°С примерно 25 минут.

Готовые постные маффины можете при желании посыпать сверху сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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