Рецепт дня: постные фруктовые маффины

Маффины получаются очень-очень вкусными. В общем, если вы никому не скажете, что это постный вариант маффинов, то никто и не поймет.
Приготовив эти маффины, вы поверите, что поститься совсем "не грустно". Достойное угощение для сладкоежек. Шоколадные маффины с влажной и воздушной структурой. Очень ароматные!!!
Ингредиенты
Приготовление
1 Приготовление маффинов - дело быстрое, поэтому сразу же включите духовку разогреваться до 180°С и подготовьте форму - металлическую с бумажными стаканчиками для маффинов или силиконовую. Можно печь и без бумажным стаканчиков, но тогда ячейки формы нужно хорошо смазать растительным маслом и присыпать мукой.
2 Персики измельчите в пюре с помощью блендера. Смешайте персиковое пюре с растительным маслом.
3 В другой миске перемешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар.
4 Сделайте углубление в сухой смеси и влейте персики с маслом.
5 Быстро соедините все вместе. При приготовлении маффинов слово "быстро" имеет большое значение, так как от этого зависит их пышность.
6 Разложите тесто по формочкам для маффинов.
7 Выпекайте персиковые маффины в разогретой духовке при 180°С примерно 25 минут.
Готовые постные маффины можете при желании посыпать сверху сахарной пудрой.
Приятного аппетита!