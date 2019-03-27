Рецепт дня: бисквит "Изумрудный бархат"

Торты и пирожные из такого бисквита понравятся не только детям, но приятно удивят взрослых сладкоежек. И готовится бисквит без красителей, всё натуральное, а на вкус изумительный!
1. Взбиваем в блендере шпинат (можно замороженный) с подсолнечным маслом.
2. Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с 80 г сахара.
3. Добавляем во взбитые желтки пробитый шпинат, цедру лимона.
4. Перемешиваем.
5. Белки взбиваем с 50 г сахара и ванильным сахаром.
6. Муку смешиваем с разрыхлителем. Добавляем в желтки со шпинатом муку и взбитые белки в три приёма, осторожно вмешиваем.
7. Выкладываем бисквитное тесто в форму. Выпекаем бисквит в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
8. Шикарный, насыщенного зеленого цвета - такого позитивного и весеннего, бисквит готов!