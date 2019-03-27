Рецепт дня: бисквит "Изумрудный бархат"

Яркий и аппетитный бисквит шикарного зелёного цвета поражает всех своим видом.

Торты и пирожные из такого бисквита понравятся не только детям, но приятно удивят взрослых сладкоежек. И готовится бисквит без красителей, всё натуральное, а на вкус изумительный!

Ингредиенты

Яйца - 4 шт.

Сахар - 130 г

Мука - 130 г

Масло подсолнечное - 60 г

Шпинат - 100 г

Цедра лимона - 1 ст.л.

Ванильный сахар - 1 пакетик

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Приготовление

1. Взбиваем в блендере шпинат (можно замороженный) с подсолнечным маслом.

2. Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с 80 г сахара.

3. Добавляем во взбитые желтки пробитый шпинат, цедру лимона.

4. Перемешиваем.

5. Белки взбиваем с 50 г сахара и ванильным сахаром.

6. Муку смешиваем с разрыхлителем. Добавляем в желтки со шпинатом муку и взбитые белки в три приёма, осторожно вмешиваем.

7. Выкладываем бисквитное тесто в форму. Выпекаем бисквит в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

8. Шикарный, насыщенного зеленого цвета - такого позитивного и весеннего, бисквит готов!

Приятного аппетита!