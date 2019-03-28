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Рецепт дня: закуска из фасолевого паштета на помидорах

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Рецепт дня: закуска из фасолевого паштета на помидорах
07:25 Сегодня Телеграф

Это блюдо станет изюминкой на любом застолье во время Великого поста.

Изюминка блюда - вкусный фасолевый паштет с орехами и чесноком. Выложила паштет на кружочки помидоров, но будет вкусно также на поджаренных кружочках кабачков или баклажанов. Блюдо постное.

Ингредиенты

  • Помидоры – 2 шт.
  • Фасоль белая вареная – 1 стакан (250 мл)
  • Орехи грецкие – 0,5 стакана
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лук зеленый – несколько перьев
  • Масло растительное – 1,5 ст. ложки
  • Соль
  • Перец черный молотый

Приготовление

1.Продукты, чтобы приготовить закуску из фасоли с помидорами.

2. Орехи смолоть, зеленый лук порезать кольцами, чеснок продавить через пресс, фасоль размять толкушкой. Посолить, поперчить, добавить масло и хорошо размешать. Помидоры порезать кружочками.

3. На помидорные кружочки выложить фасолевый паштет. Это можно сделать с помощью кондитерского мешочка.

4. Выложить помидорные кружочки с паштетом на тарелку и украсить закуску из фасоли с помидорами зеленью. Закуска из фасоли с помидорами готова, можно подавать.

Приятного аппетита!

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