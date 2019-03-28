Рецепт дня: закуска из фасолевого паштета на помидорах

Это блюдо станет изюминкой на любом застолье во время Великого поста.

Изюминка блюда - вкусный фасолевый паштет с орехами и чесноком. Выложила паштет на кружочки помидоров, но будет вкусно также на поджаренных кружочках кабачков или баклажанов. Блюдо постное.

Ингредиенты

Помидоры – 2 шт.

Фасоль белая вареная – 1 стакан (250 мл)

Орехи грецкие – 0,5 стакана

Чеснок – 2 зубчика

Лук зеленый – несколько перьев

Масло растительное – 1,5 ст. ложки

Соль

Перец черный молотый

Приготовление

1.Продукты, чтобы приготовить закуску из фасоли с помидорами.

2. Орехи смолоть, зеленый лук порезать кольцами, чеснок продавить через пресс, фасоль размять толкушкой. Посолить, поперчить, добавить масло и хорошо размешать. Помидоры порезать кружочками.

3. На помидорные кружочки выложить фасолевый паштет. Это можно сделать с помощью кондитерского мешочка.

4. Выложить помидорные кружочки с паштетом на тарелку и украсить закуску из фасоли с помидорами зеленью. Закуска из фасоли с помидорами готова, можно подавать.

Приятного аппетита!