Рецепт дня: закуска из фасолевого паштета на помидорах

Изюминка блюда - вкусный фасолевый паштет с орехами и чесноком. Выложила паштет на кружочки помидоров, но будет вкусно также на поджаренных кружочках кабачков или баклажанов. Блюдо постное.
1.Продукты, чтобы приготовить закуску из фасоли с помидорами.
2. Орехи смолоть, зеленый лук порезать кольцами, чеснок продавить через пресс, фасоль размять толкушкой. Посолить, поперчить, добавить масло и хорошо размешать. Помидоры порезать кружочками.
3. На помидорные кружочки выложить фасолевый паштет. Это можно сделать с помощью кондитерского мешочка.
4. Выложить помидорные кружочки с паштетом на тарелку и украсить закуску из фасоли с помидорами зеленью. Закуска из фасоли с помидорами готова, можно подавать.