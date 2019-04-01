Рецепт дня: постный борщ

Постный борщ может быть не менее вкусным и сытным, чем мясной, если его правильно приготовить. К тому же, сделав такой борщ с фасолью, вы обеспечите себя еще и растительным белком.
Ингредиенты
Приготовление
1. Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.
2. В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.
3.Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.
4. Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться.
5. Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.
6. Добавить в борщ чеснок. Накрыть крышкой и сразу снять с огня. Дать настояться под крышкой 10 мин.
Приятного аппетита!