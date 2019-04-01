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Рецепт дня: постный борщ

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Рецепт дня: постный борщ
08:24 Сегодня Телеграф

Так хочется попробовать вкусненький борщ во время Великого поста, так что давайте приготовим постный борщ.

Постный борщ может быть не менее вкусным и сытным, чем мясной, если его правильно приготовить. К тому же, сделав такой борщ с фасолью, вы обеспечите себя еще и растительным белком.

Ингредиенты

  • 2 свеклы
  • морковь - 1 шт
  • картофель - 2 картофелины
  • лук репчатый - 1 луковица
  • 0,5 кочана капусты
  • помидор - 2 шт
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • сахар, уксус по вкусу
  • лист лавровый - 1 шт.
  • соль - 1 ст. л.
  • чеснок - 2 зубчика

Приготовление

 1. Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.

2. В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.

3.Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.

4. Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться.

5. Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.

6. Добавить в борщ чеснок. Накрыть крышкой и сразу снять с огня. Дать настояться под крышкой 10 мин.

Приятного аппетита!

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