Рецепт дня: постный борщ

Так хочется попробовать вкусненький борщ во время Великого поста, так что давайте приготовим постный борщ.

Постный борщ может быть не менее вкусным и сытным, чем мясной, если его правильно приготовить. К тому же, сделав такой борщ с фасолью, вы обеспечите себя еще и растительным белком.

Ингредиенты

2 свеклы

морковь - 1 шт

картофель - 2 картофелины

лук репчатый - 1 луковица

0,5 кочана капусты

помидор - 2 шт

растительное масло - 2 ст.л.

сахар, уксус по вкусу

лист лавровый - 1 шт.

соль - 1 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

Приготовление

1. Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.

2. В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.

3.Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.

4. Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться.

5. Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.

6. Добавить в борщ чеснок. Накрыть крышкой и сразу снять с огня. Дать настояться под крышкой 10 мин.

Приятного аппетита!