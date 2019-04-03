Рецепт дня: паштет из фасоли

Пастообразные блюда из бобовых распространены и любимы многими народами. Бобовые действительно очень полезны, прежде всего это прекрасная альтернатива животному белку, источник фолиевой кислоты, клетчатки и витаминов группы B. Замечательно то, что и в наших южных кухнях есть традиционные блюда из бобовых, в частности из родной фасоли.
Мы хотим предложить рецепт очень вкусного паштета из фасоли, — блюдо молдавской кухни, простое и вкусное, такой паштет можно готовить круглый год, состав его прост: отваренная до мягкости фасоль, жаренный репчатый лук, раздавленный чеснок, черный перец и соль. Фасолевый паштет можно подавать как закуску или намазывать на бутерброды. Это блюдо хорошо выручает в период постов и подходит вегетарианцам.
Ингредиенты
Приготовление
1 Красную фасоль замочить в воде на ночь.
2 Сварить фасоль до готовности.
3 Лук и морковь очистить.
4 На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук и тертую морковь 2-3 минуты.
5 Переложить в чашу блендера фасоль с обжаренными овощами. Добавить соль и молотый черный перец.
6 Хорошо пробить блендером. Добавить пару столовых ложек растительного масла и еще раз пробить массу.
7 Выложить на блюдо при помощи сервировочного кольца.
8 Перед подачей на стол полить немного маслом (чтобы паштет не потемнел) и посыпать зеленым луком.
Вкусный паштет из фасоли готов. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!