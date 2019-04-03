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Рецепт дня: паштет из фасоли

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Рецепт дня: паштет из фасоли
07:47 Сегодня Телеграф

Это нежный паштет из фасоли, настоящая находка. Приготовив его однажды, он станет любимцем на вашем столе.

Пастообразные блюда из бобовых распространены и любимы многими народами. Бобовые действительно очень полезны, прежде всего это прекрасная альтернатива животному белку, источник фолиевой кислоты, клетчатки и витаминов группы B. Замечательно то, что и в наших южных кухнях есть традиционные блюда из бобовых, в частности из родной фасоли.

Мы хотим предложить рецепт очень вкусного паштета из фасоли, — блюдо молдавской кухни, простое и вкусное, такой паштет можно готовить круглый год, состав его прост: отваренная до мягкости фасоль, жаренный репчатый лук, раздавленный чеснок, черный перец и соль. Фасолевый паштет можно подавать как закуску или намазывать на бутерброды. Это блюдо хорошо выручает в период постов и подходит вегетарианцам.

Ингредиенты

  • Фасоль красная 200 г
  • Луковица 1 шт
  • Морковь 1 шт
  • Растительное масло 5 ст. л.
  • Лук зеленый (перо) (для украшения)
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Приготовление

1 Красную фасоль замочить в воде на ночь.

2 Сварить фасоль до готовности.

3 Лук и морковь очистить.

4 На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук и тертую морковь 2-3 минуты.

5 Переложить в чашу блендера фасоль с обжаренными овощами. Добавить соль и молотый черный перец.

6 Хорошо пробить блендером. Добавить пару столовых ложек растительного масла и еще раз пробить массу.

7 Выложить на блюдо при помощи сервировочного кольца.

8 Перед подачей на стол полить немного маслом (чтобы паштет не потемнел) и посыпать зеленым луком.

Вкусный паштет из фасоли готов. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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