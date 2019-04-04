Рецепт дня: морковно-фруктовые пирожные

Яркие морковные шарики - отличный способ побаловать себя вкусным и здоровым десертом.

Маленькие круглые пирожные, по форме и текстуре напоминающие нашу "Картошку". Очень сладкие, но без грамма белого или коричневого сахара – в них только сладость сухофруктов. Все содержащиеся продукты в этих пирожных очень полезны для сердца.

Ингредиенты

Морковь — 1 шт

Финик — 150 г

Орехи грецкие — 250 г

Изюм — 50 г

Мандарин (только цедра) — 1 шт

Корица — 1/4 ч. л.

Имбирь — 1/4 ч. л.

Орех мускатный — 1/4 ч. л.

Масло растительное (Олейна) — 3 ст. л.

Стружка кокосовая — 50 г

Приготовление

1 Морковь натереть на крупной терке, кожицу мандарина – на мелкой.

2 Финики крупно порезать.

3 Орехи порубить.

4 Сложить все ингредиенты пирожных (кроме кокосовой стружки) в блендер и прокрутить.

5 Постепенно добавлять в прокручиваемую смесь масло.

6 Влажными руками сформировать из получившейся смеси небольшие шарики (у меня получается примерно 20 штук), выложить их на проложенный пергаментом противень и убрать в холодильник на пару часов.

Приятного аппетита!