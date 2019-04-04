Рецепт дня: морковно-фруктовые пирожные

Маленькие круглые пирожные, по форме и текстуре напоминающие нашу "Картошку". Очень сладкие, но без грамма белого или коричневого сахара – в них только сладость сухофруктов. Все содержащиеся продукты в этих пирожных очень полезны для сердца.
Ингредиенты
Приготовление
1 Морковь натереть на крупной терке, кожицу мандарина – на мелкой.
2 Финики крупно порезать.
3 Орехи порубить.
4 Сложить все ингредиенты пирожных (кроме кокосовой стружки) в блендер и прокрутить.
5 Постепенно добавлять в прокручиваемую смесь масло.
6 Влажными руками сформировать из получившейся смеси небольшие шарики (у меня получается примерно 20 штук), выложить их на проложенный пергаментом противень и убрать в холодильник на пару часов.
Приятного аппетита!