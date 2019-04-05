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Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри

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Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри
07:56 Сегодня Телеграф

В этом рецепте мы расскажем о приготовлении постного жаркого из фасоли, баклажана и шампиньонов.

Хотим предложить вариант овощного ужина. Картошечка фри, приготовленная без масла в духовке, и очень сытное овощное жаркое.

Конечно, любители мяса скажут, что жаркое без мяса – это вовсе никакое не жаркое, и будут по-своему правы. Тем не менее, для тех, кто на время поста или совсем отказался от употребления мяса, это блюдо будет отличной заменой жаркого – не менее вкусной, аппетитной и сытной, поскольку и в фасоли, и в грибах содержится питательный растительный белок.

Ингредиенты

  • Баклажан (средний) — 1 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Грибы (шампиньоны) — 100 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соус (томатный острый) — 100 г
  • Фасоль (консервированная в томатном соке) — 150 г
  • Зелень (укроп, петрушка) — 1 пуч.
  • Соль (по вкусу)
  • Картофель (фри, готовый) — 400 г
  • Помидор — 1 шт

Приготовление

1 Баклажан вымыть, нарезать пластинами, натереть солью. Оставить на 10 минут. Промыть.

2 Нарезать овощи. Баклажаны нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами. Помидор нарезать. Грибы разрезать на четвертинки.

3 Разогреть в толстостенной кастрюле растительное масло. Обжарить баклажан и лук в течение 4 минут. Постоянно помешивая, чтобы не подгорело.

4 Добавить грибы и жарить на сильном огне, помешивая 4 минуты.

5 Добавить помидор, пожарить 2 минуты.

Добавляем томатный соус, посолить по вкусу, уменьшить огонь и тушить под крышкой 10 минут.

6 Добавить фасоль с соком и потушить 5 минут.

7 Разогреть духовку до 220 гр. Картошка у меня готовая, замороженная.

8 Не размораживая, выложить на сковороду и запечь в течение 15 мин. Такая картошка не требует масла и получается, как будто приготовлена во фритюрнице. Запекать, пока картофель не приобретет золотистый цвет.

9 Добавить в жаркое нарезанную зелень.

Приятного аппетита!!!!

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