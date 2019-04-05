Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри

Хотим предложить вариант овощного ужина. Картошечка фри, приготовленная без масла в духовке, и очень сытное овощное жаркое.
Конечно, любители мяса скажут, что жаркое без мяса – это вовсе никакое не жаркое, и будут по-своему правы. Тем не менее, для тех, кто на время поста или совсем отказался от употребления мяса, это блюдо будет отличной заменой жаркого – не менее вкусной, аппетитной и сытной, поскольку и в фасоли, и в грибах содержится питательный растительный белок.
Ингредиенты
Приготовление
1 Баклажан вымыть, нарезать пластинами, натереть солью. Оставить на 10 минут. Промыть.
2 Нарезать овощи. Баклажаны нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами. Помидор нарезать. Грибы разрезать на четвертинки.
3 Разогреть в толстостенной кастрюле растительное масло. Обжарить баклажан и лук в течение 4 минут. Постоянно помешивая, чтобы не подгорело.
4 Добавить грибы и жарить на сильном огне, помешивая 4 минуты.
5 Добавить помидор, пожарить 2 минуты.
Добавляем томатный соус, посолить по вкусу, уменьшить огонь и тушить под крышкой 10 минут.
6 Добавить фасоль с соком и потушить 5 минут.
7 Разогреть духовку до 220 гр. Картошка у меня готовая, замороженная.
8 Не размораживая, выложить на сковороду и запечь в течение 15 мин. Такая картошка не требует масла и получается, как будто приготовлена во фритюрнице. Запекать, пока картофель не приобретет золотистый цвет.
9 Добавить в жаркое нарезанную зелень.
Приятного аппетита!!!!