Рецепт дня: минтай на пару

Паровая рыба - полезно, вкусно, хороша в любой диете!

Рыба на пару, в частности минтай, хороша для потребления сразу после приготовления. Поэтому готовьте ее незадолго перед подачей.

Ингредиенты на 3 порции

Минтай 300 гр.

Растительное масло 1 стол.л.

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Лимонный сок 40 мл.

Лавровый лист 2 шт.

Приготовление

Шаг 1. Для приготовления на пару возьмите минтай, соль, перец, лавровый лист, масло и лимон.

Шаг 2. Рыбу очистите и промойте, промокните бумажным полотенцем.

Шаг 3. Посолите, поперчите и полейте лимонным соком.

Шаг 4. Добавьте масло и хорошо перемешайте, дайте немного постоять - минут 5.

Шаг 5. Выложите минтай в чашу пароварки, где уже кипит вода с добавлением лаврушки.

Шаг 6. Добавьте сверху веточку тимьяна.Закройте крышкой и готовьте на пару 10-15 минут в зависимости от размера кусков.

Шаг 7. Минтай на пару готов! Удалите тимьян и подавайте с гарниром или без.

Шаг 8. Отлично паровой минтай сочетается с рисом, приготовленным одновременно в микроволновке.

Шаг 9. Подавайте сразу после приготовления - именно в это время рыба самая сочная.

Приятного аппетита!