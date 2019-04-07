Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Транзит газа по территории Украины из РФ в 2019 году увеличился на 4%
Транзит газа по территории Украины из РФ в 2019 году увеличился на 4%
Итоги 6 апреля: Обращение Кличко, призыв G7 к властям Украины, протесты в Париже
Главные новости 6 апреля
Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019
Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019
Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Рецепт дня: минтай на пару

Смотрите фото (3)
Рецепт дня: минтай на пару
09:24 Сегодня Телеграф

Паровая рыба - полезно, вкусно, хороша в любой диете!

Рыба на пару, в частности минтай, хороша для потребления сразу после приготовления. Поэтому готовьте ее незадолго перед подачей.

Ингредиенты на 3 порции

  • Минтай 300 гр.
  • Растительное масло 1 стол.л.
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Лимонный сок 40 мл.
  • Лавровый лист 2 шт.

Приготовление

Шаг 1. Для приготовления на пару возьмите минтай, соль, перец, лавровый лист, масло и лимон.

Шаг 2. Рыбу очистите и промойте, промокните бумажным полотенцем.

Шаг 3. Посолите, поперчите и полейте лимонным соком.

Шаг 4. Добавьте масло и хорошо перемешайте, дайте немного постоять - минут 5.

Шаг 5. Выложите минтай в чашу пароварки, где уже кипит вода с добавлением лаврушки.

Шаг 6. Добавьте сверху веточку тимьяна.Закройте крышкой и готовьте на пару 10-15 минут в зависимости от размера кусков.

Шаг 7. Минтай на пару готов! Удалите тимьян и подавайте с гарниром или без.

Шаг 8. Отлично паровой минтай сочетается с рисом, приготовленным одновременно в микроволновке.

Шаг 9. Подавайте сразу после приготовления - именно в это время рыба самая сочная.

Приятного аппетита! 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Рецепт, Рыба, Постные блюда, Минтай, Рецепт дня, Блюда с рыбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты повторно пройти тест на наркотики
05 Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Рецепт дня: минтай на пару
Рецепт дня: минтай на пару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь