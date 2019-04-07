Рецепт дня: минтай на пару

Рыба на пару, в частности минтай, хороша для потребления сразу после приготовления. Поэтому готовьте ее незадолго перед подачей.
Ингредиенты на 3 порции
Приготовление
Шаг 1. Для приготовления на пару возьмите минтай, соль, перец, лавровый лист, масло и лимон.
Шаг 2. Рыбу очистите и промойте, промокните бумажным полотенцем.
Шаг 3. Посолите, поперчите и полейте лимонным соком.
Шаг 4. Добавьте масло и хорошо перемешайте, дайте немного постоять - минут 5.
Шаг 5. Выложите минтай в чашу пароварки, где уже кипит вода с добавлением лаврушки.
Шаг 6. Добавьте сверху веточку тимьяна.Закройте крышкой и готовьте на пару 10-15 минут в зависимости от размера кусков.
Шаг 7. Минтай на пару готов! Удалите тимьян и подавайте с гарниром или без.
Шаг 8. Отлично паровой минтай сочетается с рисом, приготовленным одновременно в микроволновке.
Шаг 9. Подавайте сразу после приготовления - именно в это время рыба самая сочная.
Приятного аппетита!