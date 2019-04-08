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Рецепт дня: постные голубцы

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Рецепт дня: постные голубцы
08:27 Сегодня Телеграф

Мы подобрали для вас вкусные и необычные рецепты, которые вы можете использовать каждый день.

Голубцы могут быть вкусными только с добавлением мясного фарша? Ничего подобного!

Чтобы сделать голубцы более полезными и вкусными, сделайте начинку на основе овощей, добавив пикантности с помощью трав.

Продолжается Великий пост, и если ты его соблюдаешь, приходится прилагать значительные усилия, чтобы составить вкусное и полезное меню.

Ингредиенты

  • Кочан капусты 1 шт
  • Рис 100 г
  • Морковь 1 шт
  • Луковица 1 шт
  • Сушеный чеснок 1/4 ч. л.
  • Сок томатный 250 мл
  • Укроп (зелень) 1 пучок
  • Лук зеленый (перо) 2-3 шт
  • Растительное масло
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Приготовление

1 Капусту разделить на листы.

2 Капустные листы опускать в кипящую воду и варить до мягкости 3-5 минут.

3 Рис отварить до полу готовности и откинуть на сито. Остудить.

4 На 2-3 ложках растительного масла обжарить мелко нашинкованный лук и тертую морковь 1-2 минуты.

5 В миске смешать мелко нашинкованный укроп, рис, обжаренные овощи и сухой чеснок. Посолить и поперчить.

6 Выложить начинку на капустные листы.

7 Свернуть конвертиками.

8 Обжарить с двух сторон на 2 ст. ложках растительного масла.

9 Переложить в сотейник или казан. Залить томатным соком и томить на медленном огне 30-35 минут.

Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованным луком. Подавать к столу.

Приятного аппетита!!!

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