Рецепт дня: постные голубцы

Голубцы могут быть вкусными только с добавлением мясного фарша? Ничего подобного!
Чтобы сделать голубцы более полезными и вкусными, сделайте начинку на основе овощей, добавив пикантности с помощью трав.
Продолжается Великий пост, и если ты его соблюдаешь, приходится прилагать значительные усилия, чтобы составить вкусное и полезное меню.
Ингредиенты
Приготовление
1 Капусту разделить на листы.
2 Капустные листы опускать в кипящую воду и варить до мягкости 3-5 минут.
3 Рис отварить до полу готовности и откинуть на сито. Остудить.
4 На 2-3 ложках растительного масла обжарить мелко нашинкованный лук и тертую морковь 1-2 минуты.
5 В миске смешать мелко нашинкованный укроп, рис, обжаренные овощи и сухой чеснок. Посолить и поперчить.
6 Выложить начинку на капустные листы.
7 Свернуть конвертиками.
8 Обжарить с двух сторон на 2 ст. ложках растительного масла.
9 Переложить в сотейник или казан. Залить томатным соком и томить на медленном огне 30-35 минут.
Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованным луком. Подавать к столу.
Приятного аппетита!!!