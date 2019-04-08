Рецепт дня: постные голубцы

Мы подобрали для вас вкусные и необычные рецепты, которые вы можете использовать каждый день.

Голубцы могут быть вкусными только с добавлением мясного фарша? Ничего подобного!

Чтобы сделать голубцы более полезными и вкусными, сделайте начинку на основе овощей, добавив пикантности с помощью трав.

Продолжается Великий пост, и если ты его соблюдаешь, приходится прилагать значительные усилия, чтобы составить вкусное и полезное меню.

Ингредиенты

Кочан капусты 1 шт

Рис 100 г

Морковь 1 шт

Луковица 1 шт

Сушеный чеснок 1/4 ч. л.

Сок томатный 250 мл

Укроп (зелень) 1 пучок

Лук зеленый (перо) 2-3 шт

Растительное масло

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Приготовление

1 Капусту разделить на листы.

2 Капустные листы опускать в кипящую воду и варить до мягкости 3-5 минут.

3 Рис отварить до полу готовности и откинуть на сито. Остудить.

4 На 2-3 ложках растительного масла обжарить мелко нашинкованный лук и тертую морковь 1-2 минуты.

5 В миске смешать мелко нашинкованный укроп, рис, обжаренные овощи и сухой чеснок. Посолить и поперчить.

6 Выложить начинку на капустные листы.

7 Свернуть конвертиками.

8 Обжарить с двух сторон на 2 ст. ложках растительного масла.

9 Переложить в сотейник или казан. Залить томатным соком и томить на медленном огне 30-35 минут.

Выложить на тарелки и посыпать мелко нашинкованным луком. Подавать к столу.

Приятного аппетита!!!