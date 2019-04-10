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Рецепт дня: витаминный смузи из яблок и зелени

Рецепт дня: витаминный смузи из яблок и зелени
08:29 Сегодня Телеграф

Витаминная "бомба" - зеленый коктейль для здоровья и красоты.

Делимся с вами идеями смузи из зеленых продуктов. Такие напитки можно употреблять на завтрак, обед и ужин. Все они готовятся очень просто.

Это не только очень полезно, но и невероятно вкусно. Если вы придерживаетесь здорового образа жизни, занимаетесь спортом или просто хотите поднять иммунитет, то этот витаминный смузи из яблок и зелени именно для вас.

Ингредиенты

  • Яблоко зеленое - 350 г
  • Сок лимона - 20 г
  • Базилик свежий - 40 г
  • Петрушка свежая - 40 г
  • Петрушка кучерявая свежая - 30 г

Приготовление

1 Подготавливаем ингредиенты для зеленого смузи.

2 Для начала с помощью соковыжималки сделаем свежевыжатый сок из яблока (яблочный фреш).

3 Затем всю зелень и половину готового фреша вливаем в чашу блендера и перебиваем до однородной массы.

4 Добавляем оставшийся яблочный сок и перемешиваем.

Зеленый смузи готов. Яблочный смузи с зеленью обогащен витаминами, минералами, клетчаткой и отличается малой калорийностью. Зеленый смузи из яблок и зелени, с лимонным соком, - чрезвычайно полезный напиток. Поэтому обязательно попробуйте его приготовить.

Приятного аппетита!!!

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