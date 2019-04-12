Рецепт дня: цукаты из моркови

Цукаты - это очень вкусное лакомство, которое любят и взрослые, и дети.

Предлагаем Вам заготовить полезное лакомство, которое оценят по достоинству и дети, и взрослые! Процесс изготовления цукатов занимает немного времени, и усилий от Вас потребует минимальных.

Хранить цукаты лучше в герметично закрытых баночках в сухом прохладном месте. Их можно добавлять в выпечку, использовать для украшения десертов, но они и сами по себе прекрасны и быстро исчезают, как конфетки.

Ингредиенты

Морковь - 0,5 кг

Сахар - 0,5 кг + для обваливания

Лимонная кислота - 5 г

Сахар ванильный - 1 пакетик

Приготовление

1 Нарезать морковь кружочками, толщиной не меньше 0,5 см.

2 Залить кипятком и варить 7 минут.

3 Затем воду слить (удобнее всего это делать с помощью сита).

4 Из 150 мл отвара и 0,5 кг сахара сварить сироп, добавить туда лимонную кислоту и ванильный сахар.

5 Высыпать в кастрюлю морковь, довести до кипения.

6 Варить на медленном огне, пока морковь не станет прозрачной. Далее сироп слить.

7 Морковь выложить на противень и можно оставить при комнатной температуре подсохнуть, а можно поставить в духовку на "обдув" и подсушить цукаты из моркови при температуре 45 градусов в течение 45 минут.

Цукаты из моркови уже готовы. Обваляйте их в сахаре.

Готовьте с удовольствием!