Рецепт дня: постные блинчики с гречкой

В этом рецепте мы расскажем о приготовлении постных блинчиков с гречкой, которые легко готовятся без молока и яиц.

Впрочем, такое вкусное и полезное блюдо заслуживает появления на вашем столе не только во время Поста.

Ингридиенты:

250-270 г муки

4 ч. л. сахара

500 мл минеральной воды с газом

соль мелкая морская

масло растительное – для обжаривания

Для начинки:

Гречка – 250 г

200 г питьевой воды

лук репчатый – 1 луковица

100 г шампиньонов в собственном соку

масло растительное рафинированное

соль

Приготовление

Шаг 1. Муку просеять с солью. Добавить сахар. Постепенно вливая воду, замесить тесто такой же консистенции, как сметана. Накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на 40 мин.

Шаг 2. Разогреть сковороду. Добавить немного растительного масла. Вылить 1 половник теста. Сделать сковородой круговое движение, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности. Жарить 1,5 мин.

Шаг 3. Лопаткой перевернуть блин на другую сторону и жарить еще 1 мин. Переложить блин на блюдо. Также пожарить остальные блины.

Шаг 4. Гречку перебрать, промыть и обжарить на сухой раскаленной сковороде до золотистого цвета. В кастрюле вскипятить воду, добавить немного соли и растительное масло. Всыпать гречку. Довести до кипения. Шумовкой снять пену, уменьшить огонь и варить, пока не впитается вся вода.

Шаг 5. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. В миске смешать гречку с луком и грибами. При необходимости посолить.

Шаг 6. На каждый блин положить по 1,5 – 2 ст. л. начинки. Свернуть блины конвертиками.

Шаг 7. Разогреть в сковороде растительное масло. Выкладывать по 4 – 5 блинчика гладкой стороной вверх и жарить 1,5 мин., затем перевернуть и жарить еще 1,5 мин.

Приятного аппетита!