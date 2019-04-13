Рецепт дня: постные блинчики с гречкой

Впрочем, такое вкусное и полезное блюдо заслуживает появления на вашем столе не только во время Поста.
Ингридиенты:
Для начинки:
Приготовление
Шаг 1. Муку просеять с солью. Добавить сахар. Постепенно вливая воду, замесить тесто такой же консистенции, как сметана. Накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на 40 мин.
Шаг 2. Разогреть сковороду. Добавить немного растительного масла. Вылить 1 половник теста. Сделать сковородой круговое движение, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности. Жарить 1,5 мин.
Шаг 3. Лопаткой перевернуть блин на другую сторону и жарить еще 1 мин. Переложить блин на блюдо. Также пожарить остальные блины.
Шаг 4. Гречку перебрать, промыть и обжарить на сухой раскаленной сковороде до золотистого цвета. В кастрюле вскипятить воду, добавить немного соли и растительное масло. Всыпать гречку. Довести до кипения. Шумовкой снять пену, уменьшить огонь и варить, пока не впитается вся вода.
Шаг 5. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. В миске смешать гречку с луком и грибами. При необходимости посолить.
Шаг 6. На каждый блин положить по 1,5 – 2 ст. л. начинки. Свернуть блины конвертиками.
Шаг 7. Разогреть в сковороде растительное масло. Выкладывать по 4 – 5 блинчика гладкой стороной вверх и жарить 1,5 мин., затем перевернуть и жарить еще 1,5 мин.
Приятного аппетита!