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Рецепт дня: постные блинчики с гречкой

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Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
09:16 Сегодня Телеграф

В этом рецепте мы расскажем о приготовлении постных блинчиков с гречкой, которые легко готовятся без молока и яиц.

Впрочем, такое вкусное и полезное блюдо заслуживает появления на вашем столе не только во время Поста.

Ингридиенты:

  • 250-270 г муки
  • 4 ч. л. сахара
  • 500 мл минеральной воды с газом
  • соль мелкая морская
  • масло растительное – для обжаривания

Для начинки:

  • Гречка – 250 г
  • 200 г питьевой воды
  • лук репчатый – 1 луковица
  • 100 г шампиньонов в собственном соку
  • масло растительное рафинированное
  • соль

Приготовление

Шаг 1. Муку просеять с солью. Добавить сахар. Постепенно вливая воду, замесить тесто такой же консистенции, как сметана. Накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на 40 мин.

Шаг 2. Разогреть сковороду. Добавить немного растительного масла. Вылить 1 половник теста. Сделать сковородой круговое движение, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности. Жарить 1,5 мин.

Шаг 3. Лопаткой перевернуть блин на другую сторону и жарить еще 1 мин. Переложить блин на блюдо. Также пожарить остальные блины.

Шаг 4. Гречку перебрать, промыть и обжарить на сухой раскаленной сковороде до золотистого цвета. В кастрюле вскипятить воду, добавить немного соли и растительное масло. Всыпать гречку. Довести до кипения. Шумовкой снять пену, уменьшить огонь и варить, пока не впитается вся вода.

Шаг 5. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. В миске смешать гречку с луком и грибами. При необходимости посолить.

Шаг 6. На каждый блин положить по 1,5 – 2 ст. л. начинки. Свернуть блины конвертиками.

Шаг 7. Разогреть в сковороде растительное масло. Выкладывать по 4 – 5 блинчика гладкой стороной вверх и жарить 1,5 мин., затем перевернуть и жарить еще 1,5 мин.

Приятного аппетита!

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